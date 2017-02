Cristian Ferreira: “Vivo día a día; el camino es largo”

Cristian Ferreira está sorprendido y agradecido a partes iguales. Quizá más agradecido. El apoyo que le ha brindado el mundo del fútbol (y del deporte en general) ha sido abrumador. Compañeros, rivales, estrellas internacionales... todos se han volcado con este joven ourensano en su partido contra la leucemia.

Y por eso quiso dar las gracias. Lo hizo en el programa La Prórroga de Telemiño, en lo que fue su primera aparición televisiva en directo. Su sonrisa brilló en televisión y se la trasladó a todos los que estaban detrás de la pantalla. Y sus amigos Víctor Gallego y Marcos Fernández, 'O Chato', ayudaron desde el plató. "É unha persoa especial. Estamos todos agardando a súa volta", apunta 'O Chato'. Cristian le responde preguntándole por sus hijos. Son casi de la familia.

"Quedei sorprendido. Un non se agarda estas cousas. Os meus amigos movéronse moito e conseguiron a implicación de toda a familia do fútbol e doutros deportes", destaca Cristian en una conexión desde el CHUO. Hasta la tecnología colaboró. Allí le espera una prueba importante. Hoy mismo le realizará una punción para calibrar con nuevos datos como avanza en su lucha. "Hai que darlle duro. Non me podo marcar un prazo pensando en saír mañá ou pasado mañá porque pode depender dun análisis. Vivo día a día", señala el joven ourensano.

A pesar de su lógica prudencia, que no va reñida con el optimismo, los médicos confían en una pronta salida del hospital con el objetivo de ganar peso y recuperar energías, algo muy importante para su recuperación.

Hermanos compatibles

También lo es la mejor noticia que podía recibir Cristian: sus tres hermanos son donantes de médula compatibles. "Un deles incluso é 100% compatible. Cando o sabes dache unha alegría inmensa e unha seguridade de que non tes que andar buscando outro donante por ahí fóra". Un factor que ayuda a que Cristian mantenga alto el ánimo.

Incluso a pesar de la monotonía que siempre tienen los días de hospital. Y eso incluye las comidas. "A comida... como na casa en ningún sitio", bromea, aunque aclara "que non se pode queixar". Y es que su fama ya le ha hecho tener un nombre dentro del CHUO. "A xente pórtase ben aquí. As enfermeiras que me atenden son moi boas", aclara.

Pero él y mucha gente confían en verlo fuera de las cuatro paredes que forman su nuevo terreno de juego. "Seino ben. Os vídeos, as fotos ou o que leo no periódico dame moita forza. Ves todo ese apoio e iso súbeche o ánimo". Y precisamente eso, el ánimo, es lo que a él le sobra. Y siempre con una sonrisa.