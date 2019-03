Cuestión de rachas para Tres Cuñados y Sala Ourense

La Segunda B entra en el tramo decisivo de la temporada. Lo hace con tres minicompeticiones en liza. Una por el título, con Atlético Benavente y Guardo muy por delante de los demás. Otra con la lucha por la última de las plazas de Copa del Rey y la zona noble de la categoría. La última, con la pugna por evitar el descenso.

Pizarras Los Tres Cuñados y Sala Ourense, los equipos provinciales, están en el segundo grupo, el más numeroso, tanto que parece haberse partido con una serie de equipos, entre ellos el valdeorrés, luchando por el tercer puesto, y los otros, entre los que se encuentra el ourensano, tratando de no descolgarse y cerrando definitivamente la permanencia.

Para los dos equipos provinciales, el pulso por la competición lo marcan últimamente las rachas. La más alegre, la del Tres Cuñados, que con cuatro victorias y un empate en los cinco últimos partidos acecha de nuevo la tercera posición, que tiene a un solo punto. El Sala Ourense, por su parte, solo ha sumado tres puntos en esas mismas jornadas, lo que parece haberle dejado en tierra de nadie.

El Tres Cuñados debería aumentar esa trayectoria positiva. Visita al Puertas Deyma leonés (sábado 17:00, Pabellón Camino de Santiago), el último clasificado y que trata de apurar sus últimas oportunidades para salvarse. Para los castellanos, el duelo de pasado no es de su liga, pero el técnico valdeorrés Xocas Miranda pide "mucha prudencia, porque la última jornada ganaron en Valladolid 1-5. No nos va a sorprender su forma de juego, porque se van a cerrar y buscar las contras, pues el juego colectivo no los van a tener. Creo que la clave va a estar en nosotros y por eso me preocupa la actitud que tengamos ante un equipo de abajo. Necesitamos mucha intensidad".

Exigente compromiso

El Sala Ourense, por su parte, recibe el domingo a las 12:00 horas al Ventorrillo, uno de los equipos más en forma de la categoría. El conjunto de Kike García querrá darse una pequeña alegría, después de la dura derrota ante Guardo (7-1).