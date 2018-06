Currás seguirá otro año más

La piedra angular del nuevo proyecto de la Unión Deportiva Ourense para la próxima temporada ya está confirmada. Se trata de la continuidad del técnico Fernando Currás y su cuerpo técnico, conformada por su hermano, Nacho Currás; el preparador físico, Toni, y el entrenador de porteros, Antonio Dacosta. Algo que era de esperar, pero que no se cerró hasta el día de ayer pese a que las gestiones para la confección de la plantilla ya la estaban llevando los hermanos Currás junto a Ramón Dacosta.

El propio entrenador confirmó su renovación. "Era un tema que estaba muy bien encaminado pero había algunas cosas que faltaba por concretar y ahora ya están cerradas". Una de las cuestiones a las que se refiere el técnico rojillo era aumentar sus atribuciones en los equipos de la base. "Diego Soto va a continuar con nosotros, pero pienso que es importante no descuidar el primer equipo de la base y así tenemos más control".

Otro de los temas que Currás tenía en mente era poder contar con un equipo vinculado al que mandar a los jóvenes jugadores para que continuarán con su progresión. Pero al final no se pudo llevar a cabo: "Es una pena, pero al final no se va a poder hacer. Había que aprobarlo en una Asamblea y ya no tenemos tiempo".

En un principio Antela y más tarde el Bande eran los mejor colocados, pero todo quedó en nada. Ahora, desde el seno del equipo rojillo buscarán "acuerdos puntuales con algunos equipos , pero ya sin ser un club vinculado, lo que nos dificulta las cosas". Precisamente en Bande podrían recalar algunos de los jugadores que menos cuentan para la plantilla de Tercera división. Son los casos de Adrián, Julio Martínez, Xoel, Pousa o Beto.

En esa situación también estaba el joven Carlos, aunque Fernando Currás habló con el y en principio podría hacer la pretemporada con el primer equipo antes de decidir su futuro. En cuanto a las renovaciones, Adrián Presas se une a Hugo García, Luis González, Codeso y Vieytes. A mayores Pato y Yosu tenían la continuidad asegurada.