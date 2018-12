David Soares y Os Carrís respiran

El Barbadás suma y sigue en su intento por seguir la imponente marcha de Cambados y Pontellas. Ayer logró los tres puntos en Os Carrís ante un Valladares que dista mucho del equipo que llegó a ir en la cabeza de la categoría hace no demasiado tiempo. David Soares, que no había mostrado acierto al errar tres claras ocasiones, anotó el único gol del partido en el minuto 23 de la segunda mitad con un remate de cabeza.

Al Barbadás le costó mucho crear juego en la primera parte. Demasiado ida y vuelta y escasas ocasiones. La mejor, para Pestana y Soares. Nespereira sirvió al interior del área y primero el portugués golpeó al aire y en segunda instancia el ourensano, en posición inmejorable, remató alto. Era el 36.

Igual de clara y también doble había sido la del Valladares. Córner que sacó Miguel, falló el meta Borja en la salida, remató Giráldez y sacó bajo Palos Nespereira, y el rechace lo envió alto Miguel.

Después de una primera parte muy plana, el equipo azulón fue más vertical y terminó logrando el triunfo

La segunda mitad comenzó con más ritmo, pero ya solo existió un equipo, el Barbadás. Avisaron Vitor Pestana y Vitti antes de que Soares llevara de nuevo el "uy" a la grada en dos ocasiones. Fue la antesala del gol. Combinación por el ataque izquierdo, centro de Martín y remate de Soares a la red. Esta vez con la cabeza (1-0, minuto 68).

El Valladares no dio señales de vida ante un Barbadás que se encontró muy cómodo. Los pontevedreses no achucharon ni en los minutos finales. Es más, Gallego, que jugó media hora, estuvo a punto de remachar el segundo. No fue así, pero la victoria se quedó en casa.