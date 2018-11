De tres en tres sería mejor

Hace solo unos meses, Barbadás y Cultural Areas luchaban por no descender de Tercera División. Ahora, cruzan sus caminos en medio de su particular "operación retorno". Partido importante para los azulones, a los que la cantidad de empates (ocho) les han impedido dar el salto a los puestos nobles, aunque no están lejos. Se medirán a un rival con plantilla y potencial para luchar por lo mismo, pese a estar algo más descolgado.

"Tivemos unha boa semana de adestramentos, a pesar das baixas. Preparamos ben un partido que afrontamos con ganas. Temos que saír fortes dende o principio", destaca el entrenador del Barbadás, Juanjo Vilachá.

El objetivo, recuperar la pólvora perdida en un equipo que marca lo más complicado y falla las ocasiones claras que genera. "É curioso. Materializamos os goles máis complicados, os que van as escadras, pero os que temos claros, como en Ponteareas, non somos quen de metelas. Generas pero non aproveitas. Estanos pasando factura e de ahí os empates. Aínda que esto ten outra lectura, non perdemos tampouco. Con sete u oito baixas, competimos ben", destaca el preparador ourensano.

Y es que la enfermería de Os Carrís no termina de vaciarse. Más bien todo lo contrario. Para esta tarde, Vilachá no podrá contar con Marcelo, Edu, Saúl, Aitor, Toño, y Dani Chimpín, mientras que Rubén Lamelas será dura.

Enfrente, un Cultural Areas que no arrancó excesivamente fuerte el año, pero que tiene mimbres para estar arriba. "É un moi bo equipo. Con Atios e Estradense, dos candidatos máis firmes para o ascenso. Manteñen o bloque que xogou en Terceira e teñen moita pólvora na dianteira", señala Juanjo Vilachá.

Un partido de candidatos que no quieren esperar más para engancharse a las dos primeras posiciones de la tabla.

Os Carrís, 16:15 horas