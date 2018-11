Derbi en Calabagueiros

El derbi ourensano de Segunda regresa a las canchas provinciales dos temporadas después. El barquense polideportivo de Calabagueiros acoge desde las 18:30 horas el duelo en el que el líder Pizarras Los Tres Cuñados recibe al Sala Ourense.

El potencial y la dinámica del equipo valdeorrés frente a la competitividad y el crecimiento del conjunto ourensano. Los condimentos son los idóneos para un cóctel de buen fútbol sala.

Los números del Tres Cuñados son sobresalientes: líder con 18 puntos de 21 posibles, máximo goleador con 36 dianas y el equipo que menos recibe con 10 tantos encajados en siete jornadas.

A pesar de ello, el técnico Xocas Miranda pide calma: "Es verdad, somos líderes, pero a veces el calendario marca la trayectoria de un equipo y hasta el momento no hemos jugado ante los más fuertes".

Los números del Sala Ourense son un poco más discretos, nueve puntos, pero a estas alturas la competitividad del conjunto capitalino nadie la pone en duda. "Sacando el Tres Cuñados y Boal ya hemos jugado ante todos los de arriba y siempre llevamos al límite al rival a pesar de no éramos los favoritos", subraya Kike García, el entrenador de los ourensanos.

El técnico local Xocas Miranda reconoce que "tenemos muchas ganas de jugar este partido, aunque me genera preocupaciones ya que por un lado, los duelos de rivalidad son diferentes más allá de la clasificación, y por otro, lo que he visto y lo que todos me dicen es que el Sala Ourense es un buen equipo. Nos conocen bien y además tienen cosas que nos pueden hacer daño. Debemos tenerle mucho respeto".

En el Sala Ourense, Kike García se deshace en elogios hacia su rival, por números pero también por plantilla. "Bruno, para mí le mejor jugador de la categoría, está muy bien secundado por Dilín y Durán, otros dos jugadores que están en el "top 10". Es el equipo líder en una categoría nada fácil y ello indica el potencial que tienen". Pero más allá de esto, García reconoce que "hemos sido competitivos ante todos los rivales y también lo seremos en O Barco, si toca perder que sea habiéndoselo puesto muy difícil. La actitud se nos presupone por lo que debemos fijarnos en el manejo de balón, que sea rápido".

En el Tres Cuñados, Xocas Miranda ha hecho hincapié en "su estrategia, me preocupa porque la tienen muy bien trabajada. Además, son un equipo que está mordiendo todo el partido. Nos lo pondrán muy difícil".

Un parado de larga duración en cada uno de los equipos: Corzo en el local y Diego en el visitante. Las demás bajas, todas en el Sala Ourense. Araújo seguirá un par de semanas más de baja por sus molestias en el hombro. Tampoco estará Tizón, por motivos personales, mientras que Martín es duda por enfermedad.

Calabagueiros, 18:30 horas.