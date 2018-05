Un derbi ourensano más relajado

Ya está todo preparado para el derbi de la segunda vuelta entre el Cidade de As Burgas y el Ourense Envialia. Un partido siempre especial y que en esta ocasión servirá para que el Burgas se despida de la categoría ante su afición. Aunque no hay nada en juego, el Envialia ya está clasificada para la Copa de España y las de Codeso llevan varias jornadas descendidas, un derbi siempre es un derbi, y los dos equipos buscarán darle una alegría a su seguidores.

Para el Burgas es un partido especial, puesto que la próxima temporada ya no estarán en Primera División, es por ello que el técnico Manolo Codeso sostiene que "para nosotros será el último partido en casa de esta temporada y de primera hasta que volvamos, que esperemos sea pronto. No hay nada mejor que un derbi para despedir el año. Queremos ganar, por lo que se lo vamos poner difícil a nuestro rival, aunque no haya mucho en juego, los dos equipos saldremos a por la victoria".

El entrenador del Burgas, que ya renovó su contrato apunta las claves del duelo: "Con nuestras armas trataremos de llevar el partido al ritmo que queremos, sabiendo que es difícil, porque enfrente tenemos a un equipo que se está preparando para la Copa y que querrá llegar a ella en las mejores condiciones, me imagino que intentarán imponer una presión alta".

No serán de la partida por lesiones de larga duración, Nerea y la portera Ana Lastra, que se está recuperando de una operación de ligamentos.

"Lo afrontamos con normalidad"

El Ourense Envialia afronta el derbi con la mente puesta en Copa de España, pese a ello, el técnico Chipi asegura que "afrontamos el derbi con normalidad , con tres puntos en juego y con la ilusión de realizar un buen partido en la fiesta ourensana del fútbol sala". Asimismo añade que "en los derbis la clasificación no es importante. La motivación es distinta. Esperamos que la rivalidad se dé solo en la pista y que haya deportividad".

Os Remedios, 17:00 horas.