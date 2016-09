El derbi, en el Paco Chao

La Tercera división masculina de fútbol sala vivió la segunda jornada, que para los conjuntos ourensanos dejó la primera derrota del GRI Carballiño F.S. (5-2 en la visita al Pazos de Borbén), y el primer triunfo del Sala Ourense (9-6 al Ribeira F.S.).



El Carballiño de Isidro Grela cedió los primeros puntos. La empresa era complicada pues enfrente estaba el actual campeón, el Pazos de Borbén, y además los carballiñeses afrontaban la cita con numerosas bajas: "En la primera jornada ganamos en casa y ahora tocó perder pero estoy contento con el trabajo del equipo en lo que va de liga", afirmó Grela. "Los inicios de liga siempre son un poco titubeantes pero la verdad es que es muy diferente al de hace un año", continuó.



Reconoce el técnico que "esta temporada la liga va a ser más complicada, pero también más bonita. Los equipos se reforzaron y seguro que nadie va a estar descolgado por abajo en la primera vuelta como sucedió entonces con tres conjuntos. Por arriba estará Pazos de Borbén y quizá alguno más que pueda aguantarle, y lo demás será todo muy igualado".



Respecto al derbi del sábado destaca que "a todo el mundo le gusta jugar estos partidos de rivalidad". Álvaro, con molestias en el aductor, ya jugó tocado la pasada semana aunque no debería tener mayores problemas para poder jugar ante el Sala Ourense.



Recuperado el factor anímico



Quien recuperó el factor anímico fue el Sala Ourense, que después de perder la primera jornada sumó los primeros puntos en el festival goleador ante el Ribeira. "Respecto a la primera jornada cambió el acierto. En el estreno tuvimos más posesión pero menos acierto y en el segundo, aunque no me gusta que los partidos sean tan locos, el equipo supo adaptarse a lo que el rival planteó. Si no eres capaz de llevar el partido a tu terreno también vale moverse al ritmo del rival si lo haces bien. ¿Carballiño? En su cancha es un rival muy complicado", avisa el técnico Quique García.