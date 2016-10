Otro derbi: Polígono-Verín

El caprichoso calendario ha querido que además del derbi de O Couto, Polígono y Verín también se enfrentan esta jornada en el campo Antonio González.

Dos equipos que llegan en situaciones bien diferentes. Los locales lo hacen con la tranquilidad que le ha dado sumar cuatro puntos en las dos últimas jornadas, algo que quieren continúe. Los verinenses por el contrario, todavía no han podido ganar partido alguno, por lo que lo buscarán esta tarde. Miguel Sotelo, técnico del Polígono no prodrá contar con Josiño, Fede, y Adrián Bolaño, mientras que tiene las dudas de Álvaro y Calviño. Un partido especial para el técnico Miguel Sotelo, natural de Verín, ya que es la primera vez que se enfrenta al equipo en el que empezó a jugar y al que también entrenó.

Un partido al que Sotelo le tiene mucho miedo ya que considera que "es el partido más peligroso que tenemos y no me fío nada" y avisa a sus jugadores que "si queremos llevarnos los tres puntos vamos a tener que correr, pelear y trabajar muchísimo y si pensamos que vamos a ganar con la gorra estamos tremendamente equivocados".

En el Verín no estarán David Rodríguez, por lesión, ni Diego Pérez que dejó el equipo para irse jugar al fúbol sala. Regresa Samuel Rúa y es duda el defensa Meji que padece molestias en el empeine. Reconoce Anxo Valcarcel que su equipo "necesita una victoria ya, no hay inquietud pero si mal sabor de boca y a lo mejor el derbi nos da ese plus de motivación".

Antonio Glez; 17:30 horas.