Derbis descafeinados

La sexta jornada liguera en la Preferente Autonómica vivió el fin de semana dos enfrentamientos entre equipos ourensanos, que dejaron el fútbol para mejor ocasión.



En el campo de O Couto, Ourense C.F. y Arenteiro, dos de los ourensanos llamados a pelear por las primeras posiciones, terminaron el partido igual que lo empezaron, con empate a cero. Y es que aunque el estado del campo de O Couto no ayudaba mucho, y de eso se quejaron los dos entrenadores al afirmar que "estaba seco y muy irregular", no es menos cierto que los dos equipos fueron demasiado previsibles y apenas crearon ocasiones.



El Arenteiro llevó el peso del partido en la primera media hora y en la segunda parte, sobre todo a raíz de quedarse el Ourense C.F. con diez por la expulsión de Alexis, pero le faltó definición.



El conjunto local lo tuvo más claro. Confió sus opciones atacantes a la velocidad de Andersson Cruz y Wadir pero en ese encuentro no tuvieron la mejor tarde. Al final, un punto para cada equipo que tampoco les dejó muy disgustados.



Por fin ganó el Verín



El otro derbi enfrentaba al Polígono ante el Verín. Llegaban los industriales con la moral elevada luego de dos partidos sin perder. Enfrente un Verín muy necesitado que todavía no conocía la victoria, al menos en el terreno de juego. Y como si fuera un presagio, Miguel Sotelo lo avisó en la previa al afirmar que "este es el partido más peligroso que tenemos y no me fío nada". Lo calcó, y más cuando reconoció en el descanso dijo a sus jugadores "o nos ponemos las pilas o palmamos". Acertó de pleno.



Mientras, el Verín empieza a ver la luz al final del túnel con esta victoria. Es cierto que ahora tiene seis puntos, pero tres son gracias a una reclamación que le llegó como agua de mayo.



Por su parte, el único equipo que jugaba contra un rival foráneo, el Nogueira, sigue con su caminar, en silencio y sin hacer ruido, pero sumando puntos todas las jornadas. En un campo complicado como es el del Porriño el conjunto de A Tella dio la cara y logró un valioso empate a cero goles que además le permite seguir siendo el único equipo de la categoría que luego de siete jornadas disputadas todavía no ha habido nadie que consiguiera vencerle.