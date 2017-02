Derrota del Campus Ourense ante el Bera Bera

Misión complicada la que tenía el Campus Ourense Coosur esta jornada en la División de Honor B del rugby nacional. Los ourensanos rindieron visita al Bera Bera de San Sebastián, el segundo clasificado de la competición. Un duelo que estuvo marcado por las consecuencias del temporal, con lluvia y, sobre todo mucho barro, y que se saldó con el triunfo de los vascos por 18 a 5.



No tuvo un buen arranque el equipo dirigido por David Monreal. Les costó cogerle el pulso a una cita que, por las condiciones, penalizaba cualquier mínimo fallo. Por ejemplo, las dos expulsiones temporales que sufrió el cuadro ourensano que allanaron el camino para que el Bera Bera tomase la delantera. No pudo reaccionar el Campus que echó en falta más presencia en campo contrario en los primeros 40 minutos. Aún encima, los donostiarras aprovecharon una patada bloqueada un lance ofensivo de los ourensanos para ampliar diferencias y marcharse a los vestuarios con un 13 a 0 favorable.



En el segundo periodo las cosas se igualaron. El barro afectaba a los dos, pero sí es cierto que condicionó el habitual juego vistoso y a la mano del Campus. Con ese hándicap y el poder del Bera Bera en melés y touches, que les permitió ganar balones de calidad, los hombres de David Monreal no eran capaces de reducir la distancia a pesar de las mejores sensaciones.



En la recta final, llegaron dos ensayos más. El primero, la sentencia a favor de los vascos, y el segundo, el del honor para el Campus, logrado por Guille en el minuto 78. Fue el punto y final de un partido que los ourensanos ya sabían que iba a resultar complicado, pero que el mal estado del terreno de juego de Kote Olaizola lo puso aún más cuesta arriba.



Recuperarse del desgaste



El Campus comenzará ya a preparar el partido aplazado que tienen que disputar ante El Salvador B en tierras vallisoletanas. "Vamos a ver si recuperamos a algún lesionado, además de olvidar el desgaste del partido de esta jornada. Jugar con tanto barro hace que el cansancio sea mucho mayor. Se notaba en ambos equipos al acabar el partido", señala David Monreal.



Para el técnico del Campus, el duelo ante el Bera Bera "fue entretenido de ver, a pesar de las limitaciones que hubo para los dos equipos. Ellos tienen más tablas, cuentan con gente que jugó en la máxima categoría y eso se nota. Pero estoy satisfecho del esfuerzo que realizamos , especialmente en la segunda parte, y toca pensar en lo que viene por delante", afirma Monreal.



Y eso son dos salidas consecutivas. Además de ese duelo en Valladolid, el Campus cerrará su "gira" por España visitando a un descendido Bilbao.