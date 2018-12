Derrota en la montaña rusa del Canes do Ribeiro

Esta vez O Consello no fue la cura para los males del Carnes do Ribeiro Provincia Termal. Los de Ribadavia querían mostrar su mejor versión delante de los suyos, pero solo lo hicieron a ratos ante un Seis do Nadal que terminó llevándose la victoria tras el 24-27 final en un partido plagado de alternativas, con altos y bajos en ambas escuadras.

Salieron enchufados los jugadores de Berto Miguélez, que veían muy grande la portería de su rival y defendían con acierto. Tanto que lograron establecer sus primeras ventajas (9-5, minuto 15). Pero las cosas se complicaron en el tramo final de la primera parte. Apagón. Los de Coia lo aprovecharon para darle la vuelta al partido y marcharse al tiempo de descanso venciendo 11-15.

Tocaba reaccionar y no era la primera vez que se conseguía. Pero la misión se quedó corta. Hubo opciones hasta el final, pero el Seis do Nadal siempre supo tener ese punto de calma para mantener las diferencias con un Carnes do Ribeiro que no pudo ni siquiera quedarse con un punto. El 24-27 final dejó mal sabor de boca a la parroquia ribadaviense.

Ahora, los amarillos intentarán recuperar a domicilio lo que se escapó de su casa. Por ello piensan ya en la siguiente jornada de esta Primera Nacional, donde visitarán al Teucro en la mañana del próximo domingo. Un rival situado en mitad de la tabla, obstáculo para volver a recuperar la sonrisa.