Despedir el año con victoria para los unionistas

​La UD Ourense pone el punto final a este año jugando como visitante. Será desde las cinco de la tarde en tierras coruñesas, donde les espera el Laracha.

Espera el técnico ourensanista Fernando Currás que "la proximidad de las vacaciones y el ambiente festivo que se respira en estas fechas no nos distraiga y logremos mantener el buen tono que llevamos desde que comenzó la temporada. Una vez finalizado el encuentro ya habrá tiempo para celebraciones y descanso".

Y es que pase lo que pase ante el Laracha, el equipo, como la totalidad de conjuntos de Tercera, cogerá varios días de vacaciones. Esta temporada, la liga parará más tiempo que ningún otro año y no volverán a jugar hasta el próximo 13 de enero. Es por ello que el técnico de los rojillos les ha dado vacaciones a la plantilla desde que acabe el encuentro de esta tarde hasta el próximo dos de Enero. Diez días que sin duda aprovecharán para desconectar y cargar pilas en una temporada que está siendo mucho más exigente de lo que en principio podrían pensar.

Para el encuentro de esta tarde el técnico ha convocado a 18 jugadores. Se pierden el partido Pablo Corzo, que fue expulsado en el derbi ante el Arenteiro, y Rubén Durán, que acumula cinco tarjetas amarillas y que se perderá el primer partido de la temporada. Además David González y Dacoba se quedan fuera de la lista de 18 convocados que el técnico se lleva a tierras coruñesas. Es duda, aunque viaja, el central Diego Vieytes, que arrastra problemas en un hombro. Según confirma Currás "será el propio jugador el que tome la decisión de saltar al campo o no".

En cuanto al rival, el Laracha, Fernando Currás no se fía. "Es un buen equipo con algunos jugadores con experiencia y con mucha juventud que al ser filial del Deportivo tiene el plus de que muchos jugadores quieren ser futbolistas y demostrar que pueden llegar arriba. Además es un equipo muy dinámico y que tiene mucha calidad. Viéndolos me recuerdan un poco al Choco, donde jugamos hace quince días". Por eso tiene claro que "debemos de estar muy concentrados y juntos y seguro que si estamos al nivel de otras ocasiones podremos lograr algo positivo".

El Laracha esta temporada se ha convertido en el tercer filial del Deportivo, después del Fabril. Firmó para el banquillo la experiencia de Óscar Gilsanz, que llegó desde el Racing Villalbés, al que llevó a jugar la promoción la pasada temporada. Tiene varios jugadores que entrenan habitualmente con el Fabril e incluso alternan jugando en los dos equipos. Empezó muy bien la liga pero en las últimas jornadas parece haber aflojado un poco.

Mun. de Laracha; 17:00 h.