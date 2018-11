Diego González suple a Quino en el Polígono

El coordinador de fútbol del Polígono, Diego González, se sentará esta tarde en el banquillo ante el Covadonga en lugar del destituido Quino Iglesias: "Me duele que se haya tomado esta decisión porque he sido yo quién confió en él y lo trajo, pero los resultados son los que mandan. Al conocer a los jugadores me pongo en principio al frente del equipo tal vez hasta el final de la temporada".

Para el presidente Vicente Currás la eliminacion del pasado jueves de la Copa Diputación ante el Loñóá "fue un palo muy duro y no había otra salida".

Al ex técnico industrial Quino Iglesias no lo cogió desprevenido esta decisión de la directiva, "porque esperaban estar peleando por los primeros puestos y no arrancamos como se pretendía. La eliminación de la Copa fue el detonante final para no seguir".

Según Iglesias, "desde el momento que me vienen a buscar sabían que tipo de entrenador era. Mi trabajo se basa en la construcción, que siempre es mucho más difícil y lleva un tiempo que ellos consideraron excesivo".

"No eludo mi responsabilidad y no hay la más mínima queja sobre los jugadores porque hacia tiempo que no disfrutaba de entrenamintos tan numerosos, intensos y tan bien trabajados. Estaba convencido que esto iría para arriba, pero los que mandan consideraron que el crédito se había agotado", añadió el ya ex técnico del Polígono de Primera.