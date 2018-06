Diego ya es del Ourense CF

El Ourense CF comienza a planificar la plantilla para la próxima temporada. El primer fichaje para la nueva campaña ya llegó al club que preside Camilo Díaz. Se trata del portero ourensano Diego García (15/03/95). Un joven guardameta pero que cuenta con amplia experiencia, sobre todo en Tercera división donde jugó en el Barbadás, el Verín y el Rápido de Bouzas, con el que hace dos temporadas logró un histórico ascenso a Segunda división B, después de superar a tres rivales en una promoción de ascenso inolvidable para los vigueses, que además sirvió para que el Arenteiro también lograse el ascenso a Tercera división. Esta última temporada fichó por el Burgos, en Segunda B, donde se marchó con el técnico Patxi Salinas.

"Me gustó la opción que me propusieron y no lo dudé. Llego muy contento y con toda la ilusión del mundo"

El nuevo portero del equipo ourensano se mostraba muy satisfecho del paso que ha dado ya que como reconoce "tenía muchas ganas de volver a jugar en casa. Es verdad que tuve varias ofertas para salir, pero después de tres temporadas viajando me apetecía mucho estar de nuevo en casa. Además, de jugar en Tercera, iba a ser en Ourense".

Diego ha vivido las dos caras del fútbol en los últimos dos años. De ser uno de los referentes en el Rápido a tener mucho menos protagonismo en el Burgos. Sin embargo, él tiene claro que las dos situaciones le han servido para seguir creciendo y mejorando. "Lo que hicimos en Bouzas fue la leche. Algo inolvidable y que me quedará marcado para toda la vida. En Burgos fue un año complicado. No jugué todo lo que pensaba pero me quedo con que viví el ambiente del fútbol profesional que era algo que me apetecía. Considero que fue una buena oportunidad y una experiencia que me valió mucho para madurar, como futbolista y como persona.

Ahora afronta un nuevo reto al que llega "muy contento y con toda la ilusión del mundo. Me gustó la opción que me propusieron y no lo dudé. Ahora toca trabajar duro para intentar hacerlo lo mejor posible y conseguir que el equipo también haga una buena temporada".

Un equipo que, con la continuidad de Michi y la llegada de Diego tiene a dos porteros de garantías. Diego lo sabe y considera que "eso es un gran beneficio para el equipo y pienso que también para nosotros como porteros. Yo personalmente a Michi no lo conozco, pero por las referencias que tengo sé que es un gran cancerbero y trataré de ponérselo difícil, tanto a él como al entrenador, pero repito, el gran beneficiado al final será el Ourense CF".

Ocho renovaciones en una plantilla en la que repetirá Fran Justo

A falta de menos de un mes para comenzar a trabajar en una nueva pretemporada, el Ourense C.F. comienza a planificar la próxima campaña. El equipo presidido por Camilo Díaz empieza a configurar su hoja de ruta para otra temporada que se presenta muy dura.

La primera medida fue la continuidad del cuerpo técnico, que una temporada más estará encabezado por Fran Justo y su equipo de trabajo. A ellos se une Ángel López, que esta temporada se encargará de la preparación de los porteros.

A partir de ese momento comenzó la planificación de una plantilla en la que, la continuidad es la primera premisa. Pese a ello, habrá cambios. Y los primeros ya se han dado a conocer.

Las primeras salidas confirmadas fueron las de Pablo Piñeiro y David Castro, que dejaron el equipo por motivos laborales ya que ambos se marchan a tierras madrileñas.

Tras ellos abandonó el equipo el alaricano Víctor Gallego, que baraja varias ofertas de equipos ourensanos. El cuarto fue Víctor Monteiro, conocido como Monti que ha decidido regresar al País Vasco donde tiene previsto jugar. También se confirmó la salida del portero Ángel Fraga, que había llegado a finales del pasado mes de Enero desde el Cerceda de Segunda B. Fraga firmó por el Rápido de Bouzas, en Segunda B.

Con contrato hay cuatro jugadores. Germán Nóvoa, Murilo y Edu Otero, que con once tantos fue el máximo goleador del equipo. También tiene contrato Pablo Andrade, aunque su continuidad está casi descartada. También renovaron Sergio de Paz, Iago, Juanma y Michi.

Iago Quintairos se suma al proyecto pontino tras una vida en Barbadás

Iago Rodríguez Quintairos llega desde el Barbadás. El jugador de 24 años desarrolló toda su carrera en el equipo de A Valenzá, donde en las últimas seis temporadas fue uno de los titulares indiscutibles en el centro de la defensa azulona.

Senén vuelve al equipo tras media campaña en el Velle

Senén Martín Vázquez Pontes, vuelve a casa. El polivalente defensa puede jugar en cualquier puesto, cuenta con 23 años y la pasada temporada dejó el equipo para irse al Velle, equipo con el que logró el ascenso a Preferente. Senén jugó con anterioridad en La Unión Deportiva Ourense y el Barbadás entre otros equipos.