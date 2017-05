Diez de los máximos cañoneros de la Primera Galicia, los culpables de los 1.069 goles

Julio Alén (Francelos)

El delantero del Francelos reconocía que a pesar de marcar algunos goles menos que el año anterior "hacemos lo que podemos. Las circunstancias personales y el trabajo no me permiten entrenar lo que quisiera para estar más en forma. Independientemente de lo que sufrimos este año para salvarnos, teníamos un equipo para estar un poco mejor posicionados, aunque quizá no entrenábamos como debíamos. Es complicado para un equipo modesto como el nuestro".

Gonzalo Grande (Vilariño)

El artillero del Vilariño se mostraba más que satisfecho por una temporada en la cual "simplemente intentaba marcar goles para colaborar con el equipo y de esa manera conseguir el objetivo de la salvación quedando en mitad de tabla, que no está nada mal. La diferencia que he notado con otras temporadas era que antes nos costaba completar la convocatoria y ahora, al tener un banquillo más amplio, nos aportó mucho. Estoy muy contento, porque la verdad no esperaba marcar tantos goles".

Anxo Pérez (Xunqueira de Ambía)

El colista de la liga tuvo en su atacante su carta más importante. "El objetivo era aguantar una temporada más en Primera, pero las cosas no salieron bien desde un principio. Había ilusión desde el principio pero empezamos a tener varios reveses seguidos y teníamos una plantilla demasiado corta que se fue acotando al marchar gente, quedando apenas 13 jugadores. Anxo Pérez reconoce que "a pesar de estar con pubalgia y desquiciado en enero, al final pude recuperarme y acabé contento".

Héctor García (Viana)

Desde el prisma de la humildad con la que llegó el Viana a Primera después de muchísimos años, su goleador Héctor García asegura que "el mérito no es solo mío, sino de todos los compañeros que en un año muy duro conseguimos salvarnos". El ariete vianés rescata que "de los malos momentos se aprende y quiero aprovechar para darle ánimo a mi hermano Germán que próximamente será operado de una lesión muy grave de rodilla, y que la permanencia va por él también".

Jhonny Magisano (Ribeiro)

El interior del Ribeiro mejoró los números personales de las anteriores dos campañas en Primera llegando a los 15 goles. "La verdad que contaba con hacer algún gol más, pero no me puedo quejar, si bien uno siempre quiere dar un poco más. Para el año que viene quiero seguir sumando para el bien del club". Jhonny Magisano no ocultó los buenos números del equipo, tercero en la liga. "Está claro que ha sido una buena temporada para el equipo, superando con creces las dos anteriores".

Luis Miguel Lago, 'Luchi' (Arnoia)

El segundo máximo goleador de la liga, con 29 tantos, estuvo luchando hasta el final con el atacante del Bande que fue el 'pichichi'. "Se trataba de pelear con David Soares, que es muy bueno y se lo merecía. En cuanto al equipo, creo que superamos las expectativas, siendo un buen grupo entre todos. Esta había sido mi segunda participación en Primera, luego de la anterior defendiendo al Bentraces, pero en Segunda, con el Arnoia, llegué a marcar más de 30 goles".

Pablo Bande (Manchica)

La pérdida de la categoría del Manchica contrasta en parte con la positiva irrupción del delantero Pablo Bande con sus 19 goles. "A pesar que al final mis goles no han servido para nada, el equipo lo intentó. Se juntan varios factores y es muy difícil mantenerse". El goleador del Manchica intentó disimular la baja de Varandela. "Más que notarse su ausencia, bajó un poco la moral, y cuando empiezas mal la inercia negativa de pensar que no puedes ganar, al final pasó lo peor".

Fabio Losada (Velle)

Al mediocampista del Velle no le quita el sueño el haberse situado por detrás de Camba como máximo anotador del equipo. "Daba igual quien anotara más goles, lo importante era el equipo y estar arriba luchando. Cuando Camba se fue en Navidad pensábamos que se iba a notar, pero no fue así ya que tuvimos una racha de siete partidos con victoria. Fue una pena que nos relajáramos al final de la liga, descolgándonos de la Copa, pero aún así para mí fue la mejor temporada".

Miguel Nieto (Celanova)

"Al encontrarme aquí en el Pabellón junto a otros colegas me entró la nostalgia en mi etapa en este club. De aquellas era central o mediocentro, y metía algún gol que otro, pero no destacaba en esa faceta. Ahora que juego arriba, debe ser que molesto menos y nunca hubiese esperado ser el máximo goleador de un equipo que al principio tenía buenas expectativas y al final con mucha gente de la casa consiguió no sufrir y dar una buena imagen", dijo el atacante celanovense.

Carlos López (Antela)

Tras su segunda temporada en el equipo antelano, en el que se formó desde la base, el mediapunta Carlos López comentaba que "estaba previsto evitar el descenso y se logró anticipadamente y con jugadores de Xinzo de Limia. Creo que se recuperó la identidad del club, basándose en la gente de casa. ¿En lo personal? Ha sido una campaña perfecta y con el Antela acabando en la mitad de la tabla clasificatoria. Lo que no tenía pensado era quedar como máximo goleador del equipo, pero con esfuerzo lo logré".