Difícil salida para el Barrocás, que visita al líder Complutense

Después de dos derrotas en las dos primeras jornadas de Liga, el Barrocás buscará conseguir el triunfo ante el líder y máximo favorito al ascenso, el SPV Complutense, que cuentas sus partidos por victorias. Además, tiene en sus filas al exjugador del Barrocás, Manu Prol. Pese a la diferencia clasificatoria, el técnico Roberto Oliveira asegura que "nosotros planteamos el encuentro de tú a tú, no solemos cambiar en función del rival. Tenemos que estar bien en el penalti-córner, además si somos capaces de no cometer errores defensivos, tenemos posibilidades de puntuar. Ahora bien, como cometamos la mitad de los errores de las dos primeras jornadas, no tenemos nada que hacer, ya que ellos son muy buenos y no perdonan".

El equipo llegará el mismo día del partido a Madrid y lo hará con "la ilusión de hacer un buen encuentro, de los que no hace falta motivación, nos enfrentamos a jugadores que son profesionales y que lucharán por el ascenso", dice Oliveira.

No serán de la partida, el sancionado Albornoz y el lesionado Rubén Quintas.

S.Sebastián de los Reyes, 17:00 h