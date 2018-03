Duelo entre los dos mejores

La Tercera División de fútbol sala masculino entra en la fase decisiva. Se han consumido 20 jornadas y quedan 10 por delante. Todavía hay mucho que rascar, pero la de mañana se antoja una jornada vital para los conjuntos ourensanos. Al líder Sala Ourense, que ha ido eliminando uno a uno a todos sus rivales en la lucha por el título, solo le queda una piedra en el camino, la que tendrá que sortear mañana. Es el Pazos de Borbén, el campeón del grupo las dos últimas temporadas. En este momento les separan ocho puntos por lo que una victoria la dejaría a los ourensanos vía libre para asegurarse la primera posición y el play off de ascenso.

Ourensanos y vigueses no solo son primero y segundo en la tabla, si no que además son los equipos más en forma. El Sala Ourense no pierde desde el 30 de septiembre (17 jornadas, con 15 victorias y 2 empates), y el Pazos desde el 11 de noviembre (12 partidos, con 9 ganados y 3 empates).

La cita, mañana en el Municipal de Pazos de Borbén, a partir de las 17:00 horas.

La última opción del GRI

Para el GRI Carballiño el encuentro de mañana todavía es más vital. El colista recibe desde las 18:00 horas en el Paco Chao al Villa de Cee,tercero por la cola. Para los de Nito Pereira parece la última oportunidad en la lucha por la permanencia. En estos momentos, los de O Carballiño tienen la permanencia a ocho puntos.