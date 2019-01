Los dueños de la Segunda Galicia

El Santa Teresita y el Molgas transitan por caminos paralelos y cada uno lidera su respectivo grupo dentro de la categoría de plata del fútbol provincial. El parón navideño sirve para conocer un poco más de cerca la realidad de dos clubes humildes, pero que sueñan con algo que sería inédito e histórico, poder jugar en la Primera Galicia.

El técnico Jacobo Porto regresaba esta temporada al 'Santa' tras su agridulce paso por el Rante y está generando mucha ilusión: "La clasificación dice eso, pero nosotros estamos centrados en nuestro trabajo y sólo pensamos en la vuelta a la actividad y en ir partido a partido".

El Santa Teresita lleva diez jornadas sin perder, de las cuales ha ganado en las últimas ocho y esta racha motiva a la plantilla: "Pasamos un bache de lesiones bastante grave y los que no se obsesionaron siendo en teoría los suplentes dieron un nivel altísimo, como en su momento los titulares".

El líder del grupo VIII lleva sumados 40 puntos en 16 jornadas, pero para su entrenador es "un grupo muy competitivo donde ahora mismo el Sporting Carballiño, Rúa y Leiro son los que nos pueden hacer sombra en la lucha por el ascenso directo, especialmente el cuadro carballiñés, que me dio muy buenas sensaciones. Sabía que era un equipo bueno y muy bien armado". En este momento el Santa Teresita le lleva seis puntos de ventaja al Sporting Carballiño, diez al Leiro y 11 al Rúa.

En la reanudación de la competición, el conjunto entrenado por Jacobo Porto recibirá al colista Palmés y a continuación una serie de rivales ubicados en la zona media baja de la clasificación como son Barra de Miño, Toén FS, Salamonde y Pontedeva, que podrían allanar aún más el camino al anhelado ascenso: "Para mí sinceramente no, porque queda casi toda una vuelta, 14 jornadas son muy largas y puede cambiar mucho. Creo que a finales de febrero más o menos se puede saber como puede ir todo, pero de momento es muy temprano".

Augusto Parente

La pelea en el grupo IX es mucho más dura, tal es así que uno y dos puntos es la distancia que lleva el líder Molgas a sus inmediatos perseguidores Viana y Ourence CF B. "Evidentemente en este momento lo que va a marcar la diferencia seguramente es aquel que sea capaz de gestionar y soportar la presión, porque al estar la parte alta de la clasificación en un pañuelo, depende que ganemos y que ellos fallen".

Justo en el cierre de la primera vuelta, el Molgas recuperaba el liderato ante los vianeses: "Nuestro paso de gigante fue ser capaces de superarlos 2-0, un resultado que nos puede ayudar en caso de empate al final de la liga. Tuvimos la desgracia de perder, en Oira, ante el filial del Ourense CF, pero de momento a los pontinos los dejamos terceros y solo me preocupa el Viana, que está un punto por debajo".

El cuadro que entrena desde hace un lustro Augusto Parente vuelve a apostar muy fuerte por alcanzar un ascenso que persiguen desde hace tres años: "La expectativa que tenía era estar donde nos encontramos ahora mismo, pero sabía que sería algo sufrida".

El Molgas ha conformado una base que ha mantenido en estos últimos años, donde se quedó a las puertas de la liguilla de ascenso, reforzándose esta temporada con cuatro fichajes de experiencia: "Hemos sido capaces de no bajar del tercer puesto y estar en la mayoría de jornadas liderando la liga. Todo esto se está logrando desde el trabajo y la humildad que es el lema que fomento en estas categorías para alcanzar un logro".

El conjunto termalista mantuvo la portería a cero en la mitad de los 16 encuentros disputados y reanudará la competición visitando al Lobios y recibiendo posteriormente al Outomuro, dos rivales que pelean por mantener la categoría de plata.

El positivismo que transmite el técnico Augusto Parente lo lleva a pensar que "sino fallamos nadie nos va a robar el primer puesto y una ventaja indirecta sobre el papel es que casi todos los equipos que marchan arriba tienen que venir a nuestro campo, excepto el Viana en el última jornada, y en casa se presupone que es más factible ganar o tener un buen resultado que a domicilio".

Tanto el Santa Teresita como el Molgas están además inmersos en una Copa Diputación entre equipos de Segunda y Tercera Galicia que está en cuartos de final.

La delantera más efectiva cuenta con uno de los "pichichis": el Santa Teresita es el único equipo del grupo VIII que ha sida capaz de marcar goles en las 16 jornadas que se llevan disputadas en esta liga, convirtiéndose además en la delantera más realizadora de la Segunda Galicia, con 54 tantos (31 en casa y 23 fuera). Además, en la pelea por el 'pichichi' se encuentra su delantero Grego, con 14 goles junto al delantero Champi, del Sporting Carballiño.

La defensa menos goleada de su grupo e invicto en su feudo: el Molgas, que sólo no ha marcado en dos partidos, cuenta con la defensa menos batida del grupo IX, con apenas 13 tantos, no encajando en ocho de los 16 jornadas que llevan de liga. En casa, se mantiene invicto al igual que el Ourense CF B, con ocho triunfos y un empate. El ex jugador del A Bola,Rubén es su máximo goleador con 10 tantos.

Los líderes lograron la mayor e idéntica goleada (8-0): en la quinta jornada, el cuadro de Jacobo Porto conseguía hasta el momento la victoria más abultada, al golear por 8-0 al Salamonde en Eiroás donde ganaron los siete partidos allí disputados. En el arranque de la segunda vuelta y antes del parón navideño, el Molgas también fue capaz de endosarle un categórico 8-0 al colista Espadana ante sus aficionados.