Ecay ya es historia en A Tella

Primer movimiento en los banquillos ourensanos, el técnico Alberto Ecay presentó ayer su dimisión irrevocable como entrenador de la SD Nogueira.

Pese a que el equipo lleva una racha de seis derrotas seguidas (incluyendo la liga y la Copa Diputación), la noticia ha causado sorpresa en el seno de la junta directiva y en la propia plantilla. Los jugadores se enteraron de la renuncia antes de comenzar el entrenamiento que realizaron en las instalaciones de la Carabina.

El presidente Raúl Soto se vio obligado a aceptar la renuncia de Ecay pese a no compartir la decisión del ya ex técnico afilador: "Hoy -por ayer- por la mañana, Alberto me citó para tomar un café y me comunicó que presentaba su dimisión, una decisión que no me esperaba en absoluto. Lo intenté convencer de que continuara, le dije que la situación no era tan mala, que estábamos fuera de los puestos de descenso, que teníamos lesionados jugadores importantes..., pero su decisión era irrevocable, por lo que tuve que aceptar la dimisión".

El protagonista de la noticia, Alberto Ecay, explica los motivos de su marcha: "Después de seis derrotas seguidas me di cuenta de que nuestro discurso se había agotado. Este equipo necesita un cambio, alguien nuevo que le ayude a desbloquearse, y yo ya no me siento con fuerzas para poder hacerlo. El Nogueira está por encima de cualquier entrenador o jugador, por lo que decidimos apartarnos, no me interesa agarrarme a un puesto si no estoy convencido de lo que hago".

El ex entrenador del conjunto de A Tella empezó a valorar la decisión de la dimisión después de la derrota en Copa Diputación contra el Monterrei. "El partido de Copa me dejó muy tocado, fue precisamente en ese momento cuando empecé a pensar que lo mejor para el equipo era que me hiciera a un lado. Aún así, consideré que contra el Mondariz podríamos cambiar la situación, pero por desgracia no fue así y todo continuó igual".

Ecay también agradece la confianza que le dio la directiva afiladora: "Me dieron la oportunidad de poder entrenar a un gran equipo como es el Nogueira, siempre le estaré agradecido al presidente Raúl Soto por haberme fichado, deseo de corazón que el equipo consiga la permanencia. Estoy seguro que la plantilla y el nuevo cuerpo técnico van a revertir la situación".

Perfil del nuevo entrenador

En las próximas horas, el presidente del conjunto de A Tella espera tener un nuevo entrenador y el perfil está muy claro: "Queremos un preparador joven, con ganas de entrenar y que se adapte a nuestra filosofía. Lo ideal es que el nuevo técnico pueda entrenar ya mañana para así preparar el partido contra el Erizana".

El detalle

Alberto Ecay llegó al Nogueira en el verano de 2015, después de conseguir el ascenso a Preferente (no consumado) con el desaparecido Barbadás B.

En la primera temporada en el equipo de A Tella consiguió ganar la liga en Primera Galicia, lo que conllevó el salto de categoría. En su segunda campaña a los mandos de la nave del Nogueira fue capaz de obtener la permanencia en la categoría autonómica, algo que no había ocurrido en las recientes temporadas que el equipo militara en Preferente. Además, la consiguió quedando octavo en la tabla clasificatoria y sumando 55 puntos, unos números que permitieron al conjunto afilador ser la revelación del campeonato.