El Arnoia abre brecha

El Arnoia no se despista y refuerza su liderato tras ganarle al Loñoá, marcándole otras vez cuatro goles como en la pasada campaña. Esta segunda victoria seguida en su feudo y el pinchazo del Nogueira hizo que el cuadro arnoiés se vuelva a distanciar a cinco puntos.

El delantero Bruno Villar, una de las referencias ofensivas se muestra feliz por el gran momento del equipo y suyo en particular: "Llevo algunos años vinculado a este club que es bastante especial para mí y la llegada de Iván González, al que conocía cuando entrenaba la base de CD Ourense, me está ayudando bastante. Sus consejos los acato y la verdad me está yendo bastante bien".

De cara al futuro, el propio Bruno cree que "si mantenemos esta dinámica y seguimos entrenando en este nivel y los partidos se dan bien podemos mantener esta racha bastante tiempo".

El Allariz suma y sigue

El equipo de Miguel Sotelo mantiene su invicto al cabo de 11 jornadas y se acomoda en el tercer puesto de la clasificación. Los alaricanos no han perdido las últimas cinco veces que recibieron al Monterrei, repitiendo el mismo 4-1 de la temporada 2004-05.

El Nogueira, que suma los mismos puntos que el Allariz, vio interrumpida una racha positiva de siete partidos, sufriendo su segunda derrota de la temporada y ambas a domicilio.

El Verín encadena su tercera victoria seguida y la cuarta en su feudo, donde venció por primera vez al Francelos en los cuatro enfrentamientos en el José Arjiz.

El Melias supo pasar página de la reciente caída ante los verinenses y mostrándose sólido como visitante al sumar su tercer triunfo consecutivo y ganando por segunda vez en Os Carrís, tras aquel 0-3 del 27 de noviembre de 2010, con goles de Roberto y dos de Cote.

En pocas semanas se respiran otros aires por el Polígono que enlazó su tercera victoria y se coloca como sexta clasificado, su mejor posición desde que comenzó la liga. De todas maneras, el técnico Diego González seguirá en el cargo hasta el parón de Navidad: "Ahí valoraremos donde nos encontramos en la tabla y las opciones de pelear por el ascenso".

Los industriales, que ganaron por primera vez en O Carqueixal, es el otro equipo que sigue sin perder a domicilio.

El Celanova, que no perdía en San Rosendo desde el 22 de abril y vio como el Maceda acababa con una buena progresión de seis jornadas sin traspiés.

Esteban anotó el gol 300 de la liga y el Maside ya gana fuera

En su sexta salida de la temporada los masidaos lograron ganar su primer encuentro como visitante, siendo además el triunfo más holgado visitando al Vilariño en sus 12 enfrentamientos, donde apenas sufrieron tres derrotas. El Maside no marcaba seis goles a domicilio desde el 5 de noviembre de 2017 tras golear 1-6 al Arnoia y su delantero Esteban fue el autor del gol número 300 de la actual liga.

El equipo de Anxo Valcárcel no logra escapar de los puestos de descenso directo luego de una nueva derrota y de recibir en esta misma competición media docena de goles en un mismo partido. Al Vilariño le pasaron factura el gran número de bajas.

El Monterrei alcanzó los 700 tantos en la máxima categoría

La segunda caída seguida como visitante opacó el gol 700del Monterrei en la Primera Galicia marcado por Jaime en la casa del Allariz donde el equipo de Víctor Baladrón no volvió a ganar desde 24 de febrero de 2013, con goles de Ivángas, Miguel, en propia puerta, y Iago.

El Peroxa derrota por segunda vez al Nogueira en O Marco

El Peroxa sepultó una serie negativa de cuatro derrotas superando por segunda vez como local al Nogueira en sus 13 enfrentamientos en esta categoría tras aquel lejano 14 de octubre de 2007 cuando se imponía por 2-1, con tantos logrados por Carlos Conde y José Manuel.