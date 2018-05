El ascenso de la UD Ourense, en el horizonte

Cuando a finales de febrero, la UD Ourense estaba a ocho puntos del liderato, ni los más optimistas pensaban que los rojillos llegarían a las dos últimas jornadas con tres puntos de distancia sobre el tercero y vislumbrando el campeonato liguero desde lo más alto.

El técnico unionista, Fernando Currás, reconoce que "desde la derrota ante el Marcón he dejado de mirar la clasificación. En aquel momento las cuentas no salían por ningún lado, pero con el trabajo de los jugadores hemos conseguido revertir la situación. Lo que está muy claro es que hemos llegado hasta aquí sin que nadie nos haya regalado nada".

En relación al porqué de este cambio tan drástico, Currás sostiene que "no hay un único motivo, lo que sí está claro es que ahora tengo disponible a casi toda la plantilla y eso se nota. La aportación que están haciendo los jugadores que salen desde el banquillo nos está ayudando mucho. Además, prefiero no darle más vueltas a lo que sucedió en el pasado, no merece la pena perder energía pensando en eso".

Llamamiento a la afición

Que la UD Ourense está cerca de conseguir el ascenso ya se palpa en el ambiente. En plenas fiestas del Couto son muchos los aficionados que ya han ido a retirar la entrada del partido contra el Sanxenxo, algo que no pasa inadvertido para Currás: "Lo que lleva haciendo esta afición durante toda la temporada ya no tiene calificativos, sólo les pido que el domingo nos animen desde el principio, tal como hacen siempre. Ya queda muy poco y estoy seguro de que entre todos podemos conseguirlo. Por esfuerzo y por voluntad no va a quedar. La química entre jugador y afición nos hace más fuertes. Sabemos que siempre estaremos en deuda con nuestros seguidores".

Pese a que mañana la UD Ourense puede ascender (si gana y falla Porriño o Atios), el entrenador ourensanista no quiere ningún tipo de euforia: "Lo importante es hacer nuestro partido, sin pensar en el resto, si conseguimos la victoria ya habrá tiempo de enterarse de los otros resultados. Además, no quiero saber nada de celebraciones ni de nada parecido". Asimismo, prefiere no echar mano de las matemáticas: "Le doy tantas vueltas a la cabeza que ha llegado un momento en que mi mente se ha saturado, por lo que prefiero pensar en el presente, que es el entrenamiento de esta noche (por ayer). Eso es ahora lo único importante".

Si al final se acaba consiguiendo el ascenso a Tercera División, Fernando Currás estaría especialmente contento por los jugadores, a los que considera "los protagonistas y los que van a disfrutar del juego y del ambiente. Ello se merecen más que nadie poder darle una alegría a nuestra entregada afición".

Es tal la relación del técnico con su equipo que asegura que "si por mí fuera estaría con ellos hasta el domingo, pido disculpas a mi familia aunque también están un poco hartos de mí (risas). Estoy a muerte con mis futbolistas y estoy deseando que les salga bien porque se lo merecen todo".

El desenlace a todo esto se verá o no mañana en O Couto, a partir desde las 18:00 horas.