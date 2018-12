El Barbadás, con lo justo

Hace semanas que el Barbadás afronta los partidos sin estrecheces en el banquillo. La última jornada de 2018 no será una excepción y visitará al Sanxenxo con solo 13 jugadores disponibles en la convocatoria. Un dolor de cabeza habitual para Juanjo Vilachá, que incluso entre los convocados tiene un par de jugadores que acaban de salir de sendas lesiones y no están todavía recuperados definitivamente.

"Estamos entrenado con xogadores do filial, pero hai días que nin eso temos. Onte (por el jueves) completamos con un porteiro que nos viu votar unha man e co preparador físico", explica el entrenador azulón.

Marcelo, Aitor, Roberto, Toño Nespereira, Víctor Pestana y David Nespereira no estarán en esta tarde en el campo de Baltar. Saúl y Dani Chimpín estarán en el once inicial o esperando turno en el banquillo, pero también arrastran molestias físicas. Que solo haya un portero no es noticia.

Problemas indiscutibles, pero no cambian ni el guión del partido ni el objetivo: "Non hai excusas que valgan, nós imos sair sempre a gañar os partidos porque neste equipo xogue quen xogue sempre ten un nivel moi alto". Y añade: "Sabemos o que temos que facer e imos polos tres puntos".

Enfrente, un equipo al que esta temporada le está costando no pasar apuros, pero del que no se fía Vilachá: "Veñen de gañar e quererán prologala racha e acabar o ano con dúas seguidas. Teñen moi claro ó que xogan e nunca se descompoñen no medio do campo". Y añade alguna pinceladas de las posibles claves del partido: "Debemos ter coidado con non deixarlles saidas a contra e estar moi ben no xogo a balón parado".

Un examen exigente para nu Barbadás que intentará seguir metido en la pelea por una de las dos primeras plazas.

Baltar de Arriba, 16:30 h.