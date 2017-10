El Barbadás se desangra

El Barbadás toca fondo. Ante el Alondras, nueva derrota, la novena consecutiva. Ayer por 0-2. Aunque esta vez la derrota fue lo de menos. Lo peor, la mala imagen ofrecida por el equipo azulón que cada semana que pasa va a peor.

Un equipo que parece estar en una cuesta abajo que no tiene fin. Además, ahora están desquiciados sobre el campo. Hasta el punto que ante el Alondras acabaron con tres expulsados, fruto de la impotencia y de no tener la cabeza en donde tiene que estar. Las dos últimas de Caique y Calzado, imperdonables. Especialmente la del central que no tiene justificación, se mire por donde se mire. Por que además de dejar al equipo en inferioridad, también lo hacen para las próximas jornadas ligueras.

Todos, absolutamente todos en el seno del equipo sabían de la dificultad que iba a tener esta temporada. Eso era asumible, pero no es menos cierto que toda situación tiene un límite. En Barbadás ya llegaron a ese punto. Ahora toca revertirlo, y cuanto antes.

El equipo esta sin alma. Sale al campo derrotado y al primer golpe se va a la lona y no reacciona.

El Alondras lo sabía, como a estas alturas ya lo saben casi todos.

Los de Cangas fueron a buscar los ourensanos a su campo. El resultado muy claro. Dos ocasiones, un montón de saques de esquina, una falta a la cruceta y a los 24 minutos el primer gol visitante. Y se acabó. El Barbadás se diluyó como un azucarillo. Sin capacidad de reacción en ningún jugador.

El guión del partido siguió igual. El Alondras a lo suyo y el Barbadás que en toda la primera parte no se acercó a la meta de Hortal. Antes del descanso el equipo de Cangas hizo el segundo y dejó el partido sentenciado. Álex Rey se aprovechó de un fallo defensivo para superar con un tiro cruzado a Rui Santos.

Segunda parte para el olvido

Lo que estaba por venir todavía fue peor. El Barbadás se desquicio todavía más y acabó con ocho jugadores sobre el campo. Era el minuto 70 y desde ese momento hasta el final se vivió un esperpento que, como reconoció el técnico visitante Antonio Fernández, nunca había visto en un campo de fútbol.

El Alondras se dedicó a tocar el balón en el centro del campo sin atacar ante un rival que con ocho sobre el campo esperaba en su área a que llegara el final. Tal era el estropicio que el colegiado decidió no dar descuento y pitar el final en el 90. Era lo más justo. Y empieza una semana con dos partidos. ¡Qué sea lo que Dios quiera!

J.M. Fernández: "Por ahora vamos a mantener la calma"

El presidente del Barbadás, José Manuel Fernández, es consciente de la situación de su equipo, pero prefiere mantener la calma: "Esta semana tenemos partido el miércoles y de nuevo el domingo. Después veremos como trascurren los acontecimientos y le buscaremos soluciones.Por ahora vamos a mantener la calma".

Moisés Pereiro: "Solo nos queda seguir trabajando"

El técnico azulón asume la situación y reconoce que "el equipo esta tocado y al encajar el primer gol ya nos venimos abajo. No sabemos manejar estas situaciones y acabamos perdiendo los papeles con las expulsiones". Sobre la situación aseguró que "es delicada pero solo nos queda seguir trabajando y todavía queda un mundo de competición".