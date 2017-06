El Envialia, listo para la Copa

El trabajo previo ya está hecho. El Ourense Envialia desarrolló ayer en la cancha central de Os Remedios el entrenamiento previo a la disputa de los cuartos de final de la Copa de España de fútbol sala femenino que mañana arranca en el polideportivo de A Seca, en Poio. El conjunto blanquinegro se medirá al Burela, a partir de las seis de la tarde.

Los dos equipos se conocen a la perfección. Mañana afrontarán el cuarto partido oficial de la temporada y el balance no puede estar más igualado: Una victoria para cada equipo y un empate. En la liga el Burela se impuso en el partido de la primera vuelta, el disputado el 5 de noviembre de 2016 en tierras lucenses (1-0), y empate en el de la segunda vuelta en Os Remedios, el 8 de abril pasado (3-3). La victoria de las ourensanas, y contundente, llegó en la semifinal de la Copa Xunta en Os Remedios, el 31 de enero (6-0).

Chipi ha tenido trabajo extra la última semana. Mucha sesión de vídeo para tratar de solventar las últimas dudas a pesar de que los equipos se conocen a la perfección. "No está de más repasar los vídeos, siempre sacas algo que no has visto con anterioridad", reconoce el entrenador vigués del Envialia.

El entrenador tiene claro que "si Burela se adelanta en el marcador o está relativamente igualado habrá partido hasta el final. Si tienen que hacer desgaste en ataque y jugadas elaboradas, como sucedió en la semifinal de Copa Xunta, lo pasarán mal, pero con ritmo lento ellas llevan las de ganar. Para nosotras es obligatorio parar a Dani (la jugadora estrella del conjunto de A Mariña).

Después de ganar precisamente al Burela el Envialia perdió la final de la Copa Xunta ante el Poio en un partido "con poca pasión. El equipo entrenó muy bien, con una gran actitud y las sensaciones son inmejorables para este partido. Lo que tenemos muy claro es que en este partido no nos va a faltar pasión ni vamos a especular, afrontaremos el encuentro con nuestras armas", añade Chipi.

El técnico del equipo ourensano habla de las armas de cada uno de los contendientes: "Los dos equipos tenemos muy bien cubierta la portería, ellas están más armadas en defensa pero nosotros tenemos más fondo de equipo, ellas tienen más talento en la finalización pero nosotras gozamos de una mejor circulación. Cada equipo tiene un número similar de aspectos en los que es superior por lo que todo está muy igualado".

Considera Chipi que un partido en el que está en juego una eliminatoria es diferente, por lo que supone de "emociones", pero sin embargo tiene claro que el duelo ante el Burela se parecerá mucho más a los que ambos disputaron en la competición liguera. "Se va a parecer más a los partidos de liga que al de Copa Xunta".

Los enfrentamientos

La jornada de apertura de la Copa de España se abre en Poio con el partido entre el Atlético, el campeón de liga, y el Majadahonda, octavo (10,00 horas). Después llega el duelo entre el Universidad de Alicante y el Rldán (12,00). Por la tarde, desde las 18,00 horas, se juega el Burela-Envialia, y a las 20,00 cierra jornada el Alcorcón-Poio.