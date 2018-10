El Envialia ya gana de local

Suma y sigue para el Envialia en su sensacional arranque liguero en Primera Femenina. El Envialia también sabe ganar en casa y ayer se impuso al UCAM Murcia en un partido una vez más muy serio en defensa y que en esta ocasión decidió con el ataque posicional: 3-0, con Idoya abriendo de nuevo un marcador que completaron en el primer y el último minuto de la segunda mitad Marta y Sara Moreno.

El Envialia no se dejó sorprender por un combativo UCAM que a pesar de no marcar estuvo en partido hasta el 3-0 de Sara Moreno. "Tal vez nos haya faltado romper el partido un poco antes pero tampoco sufrimos demasiado aunque no ajustamos demasiado bien en su juego de cinco", subrayó el técnico ourensano Morenín.

El equipo local se mostró superior en la primera mitad aunque al descanso se marchó con la corta ventaja del gol de Idoya, ventaja que aumentó nada más comenzar la segunda parte, con un tanto de Marta que dio tranquilidad a las ourensanas, si bien UCAM nunca se rindió. Creó un par de ocasiones con portera delantera pero la falta de acierto terminó por penalizarle.

"Esta victoria nos permite seguir trabajando con más alegría y nos da mucha tranquilidad para el próximo partido en Alicante ante Universidad, añade un Morenín que quedó muy contento del partido de su equipo porque "leímos muy bien su defensa zonal y logramos dos goles en ataque posicional". Ahora toca pensar en sorprender en Alicante al potente UA.

Segunda división

La Segunda sigue hablando ourensano, con otra jornada victoriosa. El filial del Envialia mantiene el pleno al ganar al Mutilvera 3-0 con goles de Nerea Lorenzo, Moraima y Susana. El Burgas, por su parte, se dio un atracón de goles ante el Calceatense, al que ganó a domicilio 1-9 con dobletes de María Arias, Amelia y Xiana, además de tantos de Xiana, Nahír y Aroa.