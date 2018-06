El Manchica está en coma

El Manchica, equipo del grupo IX de la Segunda Galicia, atraviesa el momento más difícil desde su creación en 1985, al punto que corre serio riesgo de desaparición.

Su presidenta, Judith Domínguez, se siente desolada y los motivos son muy claros: "Es una salida casi obligatoria y no porque nosotros queramos. El campo de As Escolas es privado, entonces el Concello no quiere seguir manteniendo las instalaciones". Ante esta situación, los regidores municipales le expusieron a la directiva del Manchica dos opciones, fusionarse con sus vecinos del A Merca "o jugar los dos en el campo de A Merca, pero nuestros socios no están por la labor, no quieren cambiar de campo y sí que se continúe jugando en A Manchica".

Ante la negativa de la directiva a la presidenta le dejaron bien claro que seguirán con el mantenimiento del campo, "pero no pagarían ni luz ni el agua y serian unos gastos que tendríamos que amortizar. El problema es que nosotros no podemos llegar a tanto. Ya nos cuesta mucho poder cubrir la temporada para que por encima haya que pagar estos servicios. Dicho todo esto, nos es imposible seguir adelante".

Asamblea

La disparidad de posturas ha llegado a un punto que los miembros de la directiva del Manchica tienen previsto en los próximos días una asamblea después de hablar con sus socios. La presidenta explica que "como tuvimos que decirles a los jugadores que se buscaran la vida ya se corrió la voz. Es por ello que queremos tener otra asamblea con los socios por si alguno está dispuesto a coger el club de aquí en adelante".

Con todo, la mandataria remarca que "no le veo buena pinta. De momento estamos nosotros y hemos buscado ayudas para que aparezcan personas que nos puedan echar una mano en un momento tan delicado, pero me parece complicado que aparezca alguien dispuesto a hacerse cargo del equipo".

La mencionada asamblea podría llevarse a cabo éste sábado, "y si ahí no apareciera nadie..." el Manchica desaparecería.

Campeón de liga

La entidad del campo de As Escolas vivió su momento de mayor esplendor en la temporada 04-05, cuando se proclamó campéón de liga en Primera, aunque renunció al ascenso. Su palmarés se completa con seis ascensos a Primera y otros dos a Segunda.