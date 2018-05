Los jugadores del Antela tras el ascenso: "El mérito es de todos"

Aún con la resaca del ascenso obtenido ante el Rante en la última jornada, el portero Álex Salgado y el delantero Jhonny Gómez no terminan de asimilar que en lo personal sus aportes fueron decisivos para el Antela.

El 'pichichi' ha sido compartido entre el ariete antelano y Cristian Dacosta, del Verín, al sumar ambos 24 goles: "Siempre he marcado bastante goles en todas las categorías, pero nunca como en esta temporada. Al empezar esta liga me decían 'y si acabas marcando muchos', pero yo me conformaba con meter los 11 del año anterior", dijo Jhonny para quien "la verdad tiene mucho mérito acabar como 'pichichi' y más aún siendo un jugador que surgió de la cantera por eso, cada vez que marcaba un gol lo celebraba con otra pasión".

El atacante limiano anotó en 16 de los 33 partidos que jugó: "Pensar que mi primer gol lo anoté en la sexta jornada. Nunca le di la importancia, ni me detenía a mirar la cantidad que llevaban otros. Pero si hay algo que recordaré toda mi vida y fue al marcar el gol de la victoria ante el Rante y luego correr al banquillo para abrazarme con el entrenador y mis otros compañeros".

Nadie contaba con que el Antela sería capaz de llegar hasta el final de liga con opciones: "Fuimos luchando partido a partido y de a poco fueron saliendo las cosas bien. Hay que destacar el trabajo de la directiva y del grupo de jugadores, porque nunca participé de otro igual. Creo que se juntó todo".

Para Jhonny, de 24 años, "ésta ha sido una liga muy competitiva, pero con muchos sobresaltos. Podías estar arriba y ganarle como lo hicimos nosotros al Verín, para luego llegar a la Peroxa y que nos metieran tres goles"

"Así como esperaba algo más por parte del Verín, el Velle ha demostrado ser un justo ganador de la liga, porque tenía un equipazo, el más completo en todas sus líneas".

El salto a la Preferente supone para el goleador antelano "mi primera experiencia, la que espero con mucha ilusión y que las cosas salgan medianamente bien".

Álex Salgado

Si bien la defensa del Antela fue la tercera menos goleada, su portero Álex Salgado, se quedó con el premio 'Zamora' tras encajar 26 tantos en 27 partidos: "Tengo que dar las gracias a mis otros compañeros porque sin ellos sería imposible alcanzar este premio. Parece mentira, pero el año pasado fue la temporada en la que el Antela recibió más goles, 67, en su historia".

El cancerbero decidió hace dos años regresar al club que lo formó desde la base: "Cuando me marché fue porque no me sentía cómodo, ni me gustaba la manera de trabajar que tenía aquella directiva. Volví el año pasado después de estar ocho meses sin jugar a raíz de una lesión sufrida en el Boado y realmente me sentí futbolista".

Al referirse al presente del club a Álex Salgado le brillan los ojos de emoción: "Es una gran familia, con grandes compañeros y en una temporada donde nadie daba un peso por nosotros y todo salió a pedir de boca".

El meta limiano, a punto de cumplir 27 años, hizo mención al apoyo de los aficionados: "Impresionante. Nunca había visto tanta gente en nuestro campo, como el domingo en Rante. Perdíamos 1-0 y mientras miraba por todos lados a la gente que nos acompañó me decía 'mi madriña querida con que no ganemos...".

Si bien su colega del Velle David Viana estuvo peleando codo a codo por ser el portero menos goleado, "el que más me gusta y a parte porque me parece una gran persona es Arón, del Allariz que frente a nosotros hizo dos partidos impresionantes".

Debut con 16 años

A diferencia de su compañero Jhonny, el guardameta Álex Salgado ya tuvo en su día una experiencia defendiendo la portería del Antela en la Preferente: "Con 16 aniños salí debajo de los tres palos y la verdad que tengo mucha ilusión de volver a estar en esta categoría. Para el año este club tiene mucho que ganar y poco que perder. Va a ser un proyecto muy ilusionante, con grandes amigos que somos dentro del vestuario".