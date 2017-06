La copa ya es del Envialia

El Ourense Envialia se alzó con el título de la Copa de España de fútbol sala femenino después de ganar por 2-3 en la prórroga al Atlético de Madrid en un partido que se llevó a la heróica, no solo por tener enfrente al mejor equipo del mundo, si no primero por neutralizar la ventaja de su rival cuando a 14 segundos del final del partido jugaba con una menos por expulsión de Moreno y después por remontarle en la prórroga con el tanto de fortuna de Luci.

El inicio de partido era clave para el suerte del Ourense Envialia en la final y el equipo de Chipi era consciente de ello- Las blanquinegras, que hicieron de la intensidad su mejor arma en esta Copa de España, salieron una vez más Poio a por todas: mordiendo en defensa y muy rápidas en la circulación de balón. Así, en apenas dos minutos, tres opciones para marcar, dos de Sara Moreno y una para Bea Seijas, la goleadora de la semifinal. El Atlético, que se estaba viendo superado por la salida en tromba ourensana, no tardó en reaccionar, y lo hizo con una doble ocasión para Leti y Desi.

Después de cinco minutos a un ritmo muy elevado el choque recuperó la calma, con el Atlético intentando adueñarse de la pelota y el Envialia dando orden a la defensa y buscando los ataques rápidos. En un robo de balón de Sara Moreno llegó la mejor ocasión ourensana, con un mano a mano de la andaluza que envió al lateral de la red.

Pero el conjunto madrileño aumentó la presión y al Envialia le costaba cada vez más tener superioridad en ataque. Dicha presión fue clave y en un intento de salida Amelia robó el balón a Luci y su pase desde la izquierda lo envió a la red Nere Moldes (1-0, minuto 10). A las blanquinegras le tocaba remar y en la siguiente jugada llegó el empate, con Marta empujando el balón en el segundo palo (1-1, minuto 11). Segundo momento para recomponer el dibujo táctico y al Envialia no le fue mal. No llegó con excesiva claridad pero la posesión fue suya ante un Atlético que no metió miedo ni en el ataque posicional, porque no tuvo el balón, ni en las contras.

Pero al campeón de liga le basta con hacer muy poco para mostrar todo su potencial y justo después de un tiempo muerto Ju Delgado aprovechó un tres para dos en una de las pocas veces que las colchoneras llegaron en superioridad para poner por delante a su equipo (2-1, minuto 18). Chiky tuvo el empate a 35 segundos del final pero Estela sacó una sensacional mano para que el partido se fuera al descanso con 2-1 para el Atlético.

Igualado primer acto en el que el Atlético solo mostró su teórica superioridad cuando pudo correr ante un Envialia solidario en defensa y activo en ataque.

En los tres primeros minutos de la continuación el Atlético enseñó los dientes y de paso la tarjeta de presentación de mejor equipo del mundo. Durante la liga demostró ante todas sus rivales que en el intercambio de goles es insuperable, y en la primera mitad también lo hizo, y además lo acompañó con el toque en el juego en estático. Solo le faltó el gol ante un Envialia que volvió a renacer a base de echar el resto: ocasiones para empatar de Espi en el 23, Marta uno después y una doble de Espi y Chiky en el 27.

El cansancio comenzaba a hacer mella en un Envialia con un fondo de armario más pequeño y además con mayor cansancio acumulado tras disputar más tarde tanto los cuartos como las semis y con cinco faltas desde el minuto 28. En el 30 Desi Godoy pudo hacer el tercero para las madrileñas pero su remate se estrelló en el poste.

A ocho minutos del final el Envialia movió ficha, sacando portera-jugadora. Chipi se jugaba el todo por el todo. El tiempo fue pasando y el conjunto ourensano no consiguió llevar excesivo peligro a la meta de Estela. Es más, la mejor opción ourensana llegó en dos transiciones con Vane Barberá en meta, la primera en un pase largo a Marta que tuvo que echar fuera la meta madrileña, y la segunda en un tiro alto de Sama Moreno.

A 14 segundos del final del partrido, cuando el Envialia jugaba con una menos por expulsión de Sara Moreno, el árbitro pitó penalti por mano de Ju Delgado, transformado por Espi: 2-2 y a defender con una menos los 13,6 segundos restantes para llevar la final a la prórroga.

El Envialia aguantó también sin encajar el 1:35 en inferioridad que le quedaba en la prórroga. En la primera mitad del añadido ya no se jugó más. Y en la primera jugada de la segunda parte del añadido, ver para creer. La portera Estela recibió una cesión y su despeje se estrelló en las piernas de Luci y el balón se coló en la red (2-3 a 2:40 del final). El Atlético lo intentó con juego de cinco pero el gol no llegó y el conjunto ourensano se alzó con un título muy trabajado.