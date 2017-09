El Peroxa coge el mando

El Peroxa se ha convertido en el nuevo inquilino del liderato de la Primera Galicia gracias a su categórico triunfo por 5-0 ante Pontedeva. Una situación que el equipo de Miguel Carballo no experimentaba desde el 25 de septiembre de 2011 tras cumplirse en aquella ocasión la cuarta jornada de liga. "Es un poco circunstancial, en la jornada dos no podemos valorar más allá que tenemos seis puntos y atravesamos un buen momento".

Por otra parte, el Peroxa se reencontró con la victoria en su feudo algo que no sucedía desde el 19 de marzo cuando goleaba por 3 a 0 al Cortegada y desde la campaña 2009-10 no arrancaba con victoria en las dos primeras jornadas, con la particularidad que en esta ocasión mantiene su portería a cero en la que Alberto Hermida es uno de los siete guardametas entre los cinco grupos de la máxima categoría del fútbol gallego. "Este año parece ser que a nivel defensivo nos generan menos ocasiones, porque también somos capaces de hacer otras cosas en ataque. A nivel técnico tenemos un buen equipo y eso nos ayuda a no tener que defender tanto el balón. El hecho que esta temporada cuente con una plantilla un poco más larga, la gente está metida porque está mucho más caro el poder jugar".

La última vez que el Peroxa registraba un 5-0 en O Marco fue el pasado 18 de diciembre de 2016 cuando lo visitaba el Viana, unos guarísmos que pueden llevar a los jugadores a viver un momento de euforia del cual Miguel Carballo pretende abstraerse. "Lo que más me preocupa es la regularidad del equipo. Somos realistas y decir que estamos líderes empatados a puntos con el Arnoia está bien, es bonito, pero quizás no sea buena idea entrar en este estado de euforia en un momento que no es para nada determinante".

Arnoia, verdugo del Francelos

El colíder también cuenta con el meta menos goleado, Borja Masid y que en su paso por el Nogueira consiguió el trofeo Zamora.

El Atlético Arnoia suma su cuarta victoria consecutiva desde la pasada campaña y ha superado las tres veces que se enfrentó en el derbi al Francelos.

El detalle

El Maside empató por cuarta vez en casa ante un Cortegada que sumó un punto valioso en el Outeiro Grande donde apenas registró cinco caídas en sus 13 visitas.

El Monterrei logró su tercera victoria desde la anterior liga y es la primera vez que consigue vencer al Viana en sus cinco visitas al campo de As Carrelas en esta categoría.

El Valenzá dejó sin liderato al Antela y pasó a dominar el historial jugando ambos en A Moreira.

El Vilariño volvió a repetir el 1 a 1 de la jornada inaugural y acumula cinco partidos sin éxitos desde la liga 16-17. En tanto que el Loñoá se le sigue resistiendo el feudo de O Medo donde todavía no ha sido capaz de lograr un triunfo en los últimos 20 años.

El apunte

El Viana sufrió un duro revés en su campo donde no perdía desde el 26 de marzo cuando el Maside se imponía por 2-3.

El Rante alcanzó su primera victoria y sigue siendo el único equipo de los recién ascendidos que no conoce la derrota en la máxima categoría provincial.

El Atlético Pontedeva se transformó en el nuevo colista de Primera y el Polígono fue derrotado en su feudo encajando su primer gol.

La tercera jornada dentro de la Primera Galicia se jugará integramente el próximo domingo a partir de las cinco de la tarde, excepto el Monterrei-Atlético Arnoia que comenzará a las 17,30 y los duelos entre Velle-Antela y Allariz-Viana que cerrarán la fecha a partir de las seis.