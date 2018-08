El Ribeiro, listo para soñar

Después de una temporada de ensueño que terminó con el ascenso del Carnes do Ribeiro de Ribadavia a la Primera división nacional, llega el momento de calzarse las zapatillas.

Por delante, un nuevo y ambicioso reto que llega con la villa volcada con el equipo. Un hito histórico que tendrá a la afición amarilla y negra abarrotando el pabellón de O Consello, al igual que en la fase que organizaron y terminó convirtiéndose en una fiesta del balonmano.

Con las emociones digeridas y el nuevo proyecto armado, el nuevo Ribeiro de Berto Miguélez echo a andar ayer con una presentación informal en las instalaciones deportivas de la localidad.

Por delante un mes y medio de pretemporada antes de desembarcar en la tercera categoría del balonmano nacional con un desplazamiento a Gijón, el día 22 de septiembre.

Antes de los primeros lanzamientos a portería, uno de los artíficies del ascenso, el técnico Berto Miguélez destaca que "o noso obxectivo nesta preparación pasa por adaptarnos canto antes o que nos esixirá a categoría. Temos que acoplar as novas fichaxes e comprender que na Primeira Nacional o nivel é moito maior".

Dos caras nuevas en la plantilla ribadaviense. El pivote Iago Cuadrado y el lateral izquierdo Xosé Canedo llegan al equipo para aportar minutos de calidad a un grupo que el año pasado fue protagonista y campeón en absolutamente todo lo que compitió.

Sin embargo, este año los retos pasan por otros caminos. "Este ano temos que procurar a permanencia canto antes. Esa é a meta que temos que poñernos. Os rivais son de moita calidade e tódolos equipos teñen cousas. O do ano pasado foi algo marabilloso pero tamén excepcional. Temos que entrar con bo pé na categoría para coller o ritmo canto antes. Penso que podemos acadalo".

Enfrente, equipos como el Xiria, el Chapela o el Lalín que pondrán a prueba el nivel de un equipo que demostró el pasado año que merecía jugar en una categoría superior. Ahora, con la plantilla cerrada (podrían sumarse algunos jugadores que llegasen a Ourense para estudiar) toca coger el ritmo cuanto antes. Miguélez tiene planteada una pretemporada con un encuentro por semana para llegar acoplados a la jornada 1. El primer choque, este viernes en Copa Galicia ante el Chapela (en O Consello).

Y en la grada, el octavo jugador. "É incrible que a xente siga falando do ascenso na vila. Están moi metidos e eso fai que os xogadores teñan máis gañas de comezar. O noso desexo é ver o pavillón como estaba na fase de ascenso e penso que co 'run run' que hai non é algo descabellado", zanja el técnico