El Tres Cuñados ya piensa en el Leis

El Pizarras Los Tres Cuñados ya solo piensa en el partido del sábado ante el Leis Pontevedra. Será el sábado, en el debut del conjunto valdeorrés como local en la cancha de Calabagueiros.

Atrás queda el arranque liguero en la Segunda B ante el Cidade de Narón en un partido que dejó mal sabor de boca, no tanto por la derrota (5-3), si no sobretodo por la forma en la que se produjo. El Tres Cuñados dominó a su rival durante buena parte del partido, tanto en el juego como en el marcador, pero la mala defensa en la estrategia rival impidió que los pizarreros debutasen con victoria. "Estoy todavía intentando sobreponerme a la decepción del partido de Narón, estoy pensando en cómo se nos pudo escapar. Las sensaciones generales fueron buenas, tanto en ataque como en defensa, pero estuvimos mal en las acciones a balón parado, y nos costó la remontada rival".

Ahora toca debutar en liga en casa y el rival será el Leis Pontevedra, equipo que abrió el curso con un empate como local ante el Ventorrillo (1-1). "No es ni el mejor ni el peor rival para el primer partido en casa. Se trata de un equipo que trata muy bien la pelota y le tengo mucho respeto porque la temporada pasada nos metieron 7-2. Es verdad que ellos se jugaban la permanencia y nosotros ya teníamos el trabajo hecho, pero...", avisa Xocas Miranda, entrenador del Tres Cuñados.

Además, los locales afrontarán el partido con un mínimo de tres bajas. La del cierre Petolas es definitiva, pues dejó el equipo para fichar por el Quiroga de Preferente. Además, David y Alex serán baja por acudir a una boda, mientras que Javi es duda por asuntos laborales. Con todo ello, el Tres Cuñados afrontará el duelo "con siete jugadores de campo", pero no será inconveniente para "ser competitivos para tener opciones de ganar", añade Xocas Miranda. Y es que el técnico es consciente de que "tenemos que ganar, después de la derrota en Narón y teniendo en cuenta lo que nos espera después (Guardo a domicilio, Zamora en Calabagueiros y Valladolid fuera de casa,de forma consecutiva), ante los equipos que junto a Benavente se jugarán el título, no podemos permitirnos no sumar en nuestra casa"