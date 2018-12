El Velle tiró dos goles

MONDARIZ 3 - 2 VELLE

El Velle se las prometía muy felices en el arranque de partido del duelo directo ante el Mondariz pero a pesar de haber conseguido situarse con una ventaja de dos goles antes del minuto 20 no solo no fue capaz de mantener la delantera en el marcador sino que no logró evitar que el conjunto pontevedrés le diera la vuelta.

Juan Guede apenas tardó cinco minutos en marcar con su nueva camiseta. El reciente fichaje del Velle puso pronto el 0-1, y Gabri ponía el segundo en el 18.

Los pupilos de David Rivo estaban relativamente cómodos en el partido, aguantando, pero justo antes del descanso los locales consiguieron recortar distancias, y tras la vuelta de vestuarios, en dos minutos, el empate, que dejaba tocada la línea de flotación del equipo del Monte da Aira.

En la recta final, la suerte sonrió al Mondariz, que hizo el tercero en el minuto 73.

Quedaban 17 minutos por delante, y a pesar de que lo intentó el Velle no pudo evitar la derrota.