Elogios de banquillo a banquillo

La final también se vive con intensidad desde los banquillos. Para los entrenadores de Velle y UD Ourense será la primera. Sin embargo, David Rivo ya padeció en sus carnes, siendo jugador, perder las dos que disputó defendiendo los colores del Polígono. La primera de ellas fue precisamente ante el club que ahora le toca dirigir: "Ahora vamos a tratar, dentro de nuestros límites, poder dar el do de pecho para ganarla. ¿A la tercera va la vencida?, Dios te oiga, pero va a ser muy complicado. Es cierto que el Velle es el rey de copas. Hablando estos días con el presidente me decía que no teníamos presión, que el club en las finales sabía estar, sabía jugar, comportarse y lo que era ganarla en cinco oportunidades".

Para el técnico blanco esta más que una Copa "es un 'copón', por lo atractiva que se presenta y porque siendo la fiesta del fútbol provincial es el evento más importante".

Sobre la posibilidad del doblete, David Rivo fue muy claro: "Creo que sería el broche de oro a una temporada que fue un éxito. Además sería lo máximo para este club, algo que nunca lo consiguió, y vamos a luchar por ello".

En el bando contrario, Fernando Currás comenta que "no estuve en una final porque estaba en categorías donde no existía, aunque siendo juvenil o cadete, con Alfonso Vilachá, sí participé. Pero no hace falta jugarla para saber la trascendencia que tiene. En ese sentido conozco a mucha gente que todavía cuenta historias de cuando la jugaron y ganaron. Sé el valor que tiene para la provincia y por eso me hace mucha ilusión poder estar ahí".

Del Velle sabe que "sino es el que más, es uno de los que más finales ha ganado. Tienen mucha tradición. En la actualidad conozco a bastante gente, empezando por su entrenador y creo que han logrado un ascenso más que merecido por el trabajo de todo el año. Se lo han currado y tienen potencial para volver a ganar otra Copa, pero nosotros vamos a tratar de imponernos para que no sea asé".

Cada uno con sus armas, el Velle irá a por la sexta Copa y la UD Ourense a levantar la primera.