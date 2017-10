Empate del Ourense CF ante el líder en O Couto

El Ourense CF y el Silva, dos de los equipos que ocupan los puestos altos de la tabla en la Tercera División, empataron sin goles en O Couto en un partido en el que ambos equipos mostraron un buen juego y en el que los porteros fueron protagonistas con sus intervenciones.

El primero en avisar fue el conjunto visitante con un disparo de Marcos Gómez y que logró despejar Michi a córner. Minutos después el goleador de los ourensanos, Renán Zanelli, colocó un centro peligroso que no encontró rematador. Edu Otero consiguió hacer gol para los locales pero el colegiado lo anuló por fuera de juego. No se rindió tampoco el Silva que a la media hora pudo adelantarse en el marcador. Michi tuvo que lucirse ante un fuerte disparo de Cañi. Antes del descanso dispuso Zanelli de una clara para los de Fran Justo, pero su remate se fue al larguero.

A la vuelta de los vestuarios salió mejor el Silva y tanto Marcos Gómez avisó con una jugada que obligó a Michi a dar su mejor versión. Esta ocasión hizo reaccionar a los ourensanos que dispusieron de dos ocasiones claras. Primero Fondevila y luego Víctor Gallego rozaron el gol que hubiera valido tres puntos para el Ourense CF.