El Envialia blinda su futuro con el filial

Cuatro victorias en otras tantas jornadas de liga. Esta es la fantástica carta de presentación del Envialia B en su estreno en la Segunda División Femenina. Ni la juventud, con una plantilla de poco más de 18 años de media en la que la más veterana tiene 23, ni su condición de debutante en categoría nacional, son impedimento para el constante crecimiento de un equipo con el que el Envialia parece blindar su futuro. El proyecto de cantera que hace algún tiempo ha puesto en marcha el club ourensano comienza a tomar forma.

"Contentos no, estamos muy contentos, aunque poder claro que podemos pedir más y de hecho debemos hacerlo porque como filial debemos trabajar para no parar de formarnos y crecer. El club está haciendo un esfuerzo económico importante y hay que aprovecharlo. Aquí prima la formación pero estamos en una categoría en la que la competición también es importante y nuestra meta ahí es salvarnos. La línea de trabajo que ha tomado el club es la de poder disfrutar en dos o tres años de un equipo en Primera División lleno de jugadoras formadas aquí. Y en ello estamos porque no es lo mismo dar el salto desde Segunda", subraya Rubén Carballo, entrenador del equipo.

La dinámica competitiva es sin duda una gran ayuda a que el objetivo deportivo sea un poco más sencillo. "Intuíamos que la media de edad de la plantilla y el proceso de adaptación a una categoría nacional nos pasaría un mayor peaje pero hasta el momento todo está yendo perfecto. El equipo es muy parecido al de Autonómica, eso sí, con el refuerzo de Leti, que es una jugadora con experiencia en Segunda y que incluso debutó en Primera (Dana, llegada de la UDO, Susana, procedente del filial del Burgas, y Aída, del equipo cadete del Ourense CF de fútbol son las otras caras nuevas)".

Carballo incide en el trabajo con la cantera: "La gente pensaba que trabajar con las jóvenes era perder el tiempo pero el futuro pasas por una apuesta por la base. Todo es mejorable pero creo que en Ourense equipos como nosotros o el Burgas estamos trabajando bien, y hay otros como Terra de Celanova o Couto que se han animado a participar en Autonómica".

El domingo, el Bilbo

El Envialia B visita el domingo al Bilbo, otro con pleno de victorias. "Debemos sacarnos cualquier tipo de presión en este partido. No será un examen y perder no sería un fracaso. Solo me chocaría no ser capaces de competir".