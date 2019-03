El Envialia enfila la Copa tras ganar al Alicante

Envialia 3-1 Universidad de Alicante

El Envialia suma y sigue en su lucha por mantenerse entre los ocho primeros clasificados. Ayer dio un paso de gigante para lograr una plaza en la Copa de España al sacar adelante uno de esos partidos que valen más de tres puntos por tratarse de un rival directo. Victoria y golaverage después del sufrido 3-1 de las ourensanas ante el Universidad de Alicante, con goles de Candela y Marta en la primera parte, y otro de Judith al final.

Fue un partido de sensaciones encontradas, pero con final feliz. Las más positivas en cuanto al juego, en la primera parte. La jugada combinativa de todo el equipo en la primera acción del choque, que terminó con un remate al palo de Laura, marcó el devenir del periodo. El Envialia fue un equipo intenso que gracias a su juego fluido logró primero crear ocasiones y después adelantarse en el marcador. Gol de Candela.

Pero nada más sacar de centro, rebote y gol en propia meta de Marta, para el empate. La capitana no tardó en resarcirse, y un minuto después hizo el 2-1 con el que se llegó al descanso.

Y en el segundo periodo, cambio drástico del panorama. La posesión de balón fue total para Alicante, pero no tuvo acierto. "Habíamos hablado de que si nos tenían que hacer gol no fuera por errores nuestros, y esta vez los cometimos pero la suerte fue que no marcaron. Nos faltó la fluidez demostrada en la primera parte. Incluso cuando ellas atacaban de cinco no estuvimos bien. Fue una de las segundas partes en las que más sufrimos", analizó el técnico Morenín.

El 3-1 final llegó a 40 segundos del final, con un tanto desde 35 metros de Judith con la portería vacía, cuando UA jugaba de cinco.