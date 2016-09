El Envialia se mide al Leganés y a sus fantasmas

No se detiene ya la máxima categoría del fútbol sala femenino nacional.Doble enfrentamiento ourensano y madrileño este fin de semana. El Cidade das Burgas visita mañana (13,00 horas) al exigente Alcorcón y el Envialia recibe esta tarde al novato Leganés.



Partido para estar atentos en Os Remedios. El Envilia quiere seguir la estela de los mejores pero lo lastra su dinámica goleadora. Complicado entender en este deporte que equipo lleve tres goles en tres jornadas. Lo bueno, que han servido para sumar cinco puntos.



"Y alguno más que deberíamos llevar", dice el entrenador pontino, Chipi. El técnico le quita hierro y asegura "que seguro vendrán dinámicas en las que veremos portería por más facilidad y quizá creando menos ocasiones" y explica el motivo: "Se juega como se entrena y nosotros estamos acosando las bajas de jugadoras importantes como Laura o Ro". No estará ninguna ante el Leganés y Bea llegará 'justita'.



El rival será incómodo: "De todos los a los que nos hemos enfrentado este es el mejor. Será el primero que no nos espere y que vendrá a presionarnos. Acaban de llegar y tienen mucha ilusión".



Tres puntos imprescindibles para disipar dudar a asentarse en la clasificación.



Os Remedios, 17,00 horas.