El Envialia no admite dudas

Cinco partidos quedan antes de que la máxima categoría del fútbol sala femenino nacional se tome el primer descanso de la temporada. 15 puntos en juego para decidir en muchos de los casos las aspiraciones de los equipos.



El Envialia es uno de ellos. Las ourensanas tienen claro que no van a tirar de modestia y que quieren aspiran a algo más que hacerlo bien.



"Tenemos equipo para estar arriba e intentar jugar nuestras opciones en las jornadas finales pero para eso tenemos que dar un poco más. Para estar arriba del todo hay que hacerlo muy bien y hasta ahora solo lo estamos haciendo bien", dice el entrenador del equipo, 'Chipi'.



Esta tarde (17,00 horas) recibe en Os Remedios al Gironella. No hay cuentas que hacer: "En nuestra pista no se puede escapar ningún punto, ninguno". Y el entrenador avisa de la peligrosidad del rival: "Es un equipo que juega a algo que no hace nadie más con su planteamiento defensivo y que tiene a una jugadora muy peligrosa como Berta Velasco. Lo están haciendo muy bien".



Ro sigue siendo baja en el Envialia y no regresará a las canchas hasta el mes de enero. Además, para la cita de esta tarde es baja Laura Fernández.



El Cidade, en Logroño



El otro representante ourensano en la categoría, el Cidade das Burgas intentará confirmar en Logroño (16,00 horas) la progresión de las últimas jornadas. Las de Manolo Codeso visitan a un Rioja que todavía no conoce la victoria y hundido en la última plaza. Salida asequible para las ourensanas.