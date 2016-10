El Envialia tiene en juego la zona  noble en Móstoles

La Primera división de fútbol sala femenino no ha hecho más que comenzar pero las concesiones deben ser mínimas para aquellos equipos que quieran estar en la lucha por todo. La dualidad Atlético-Burela parece romperse esta temporada, al menos después de las dos derrotas de las gallegas en cuatro jornadas, aunque las lucenses seguro que reaccionarán, y entra en la terna el Alcorcón.



Dos de los equipos que quieren ser alternativa a los tres grandes son Móstoles y Envialia, que se miden esta desde las 18,30 horas en Villafontana. El que pierda no se descolgará, ni mucho menos, pero sí perderá la marcha en una competición en la que los errores son mínimos, máxime después de que las madrileñas de Héctor Posse cayeran hace siete días en Poio y las ourensanas de Chipi igualaran dos partidos, en Poio y sobre todo ante Txantrea.



Lo último que preparó Chipi de cara a la cita ante Móstoles fue la defensa ante un ataque con portera jugador. "Son un equipo peligroso en el juego de cinco y estuvimos mirando algún retoque", señaló Chipi, que no vacila a la hora de poner a las madrileñas como "el equipo revelación esta temporada. Tienen un buen quinteto y se han reforzado, logrando un buen fondo de armario lo que les convierte en un bloque sólido. Las veo entre la cuarta y la sexta posición".



La presión, la experiencia de Patri Chamorro y los goles de Inma son lo más peligroso del FSF Móstoles: "Ellas realizan una presión en tres cuartos zonal que necesitamos ser capaces de atacarla, además de tratar de parar a Chamorro. En el juego directo con Inma también son muy peligrosas porque se trata de una jugadora con mucho talento en los 10 últimos metros", añade Chipi.



El partido se prevé equilibrado: "Los dos equipos tenemos calidad y experiencia. A ellas les gusta tener un mayor control del balón y a nosotras nos gusta ser agresivas en defensa y aunque con estilos diferentes somos dos equipos de un potencial similar. La dinámica del partido la marcará quien se adelante en el marcador", destaca Chipi quien recuerda que "el año pasado nos pusimos por delante en los dos partidos a balón parado y ese hecho hizo que atrás nos dejaran más espacios para atacarles".



El rival



Por su parte, Posse, técnico del Móstoles, califica al Envialia como "un equipo muy asentado, con mucha veteranía, y tremendamente regular. La pasada temporada ya hicieron un buen campeonato y volverán a ser un rival difícil. La forma de ganar a un rival así es minimizando los errores y en ello anduvimos toda la semana".



La goleadora Inma arrastró un proceso vírico después del partido ante el Poio pero aunque no esté al cien por cien y tan solo entrenó desde el jueves jugará ante el Envialia.



La zona noble está en Juego en el FSF Móstoles-Ourense Envialia.



Villafontana, 18,30 horas.