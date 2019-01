Iria Saeta: "El Poio sigue creciendo"

Dos trofeos "pichichi" en la mejor liga del mundo. Esa fue la carta de despedida para Iria Saeta del fútbol sala ourensano. La jugadora puso entonces camino al proyecto de un Poio Pescamar que echaba la casa por la ventana para convertirse en alternativa a los grandes del fútbol sala femenino nacional. Por ahora, todavía sigue en el intento, pero ya nadie duda de que el equipo pontevedrés es uno de los importantes del panorama español y "nuestra" Iria Saeta es una de las culpables. Mañana vuelve a Os Remedios, para jugar ante el Envialia.

"Volver a Ourense me trae muy buenos recuerdos, aunque no sea para jugar con el Cidade. De aquella época existe el pique con el Envialia y será un partido bonito. ¿Su nuevo proyecto? Tiene gente joven pero la columna vertebral con las Vane, Marta o Bea se mantiene. El fichaje de Morenín les da un plus y a pesar de que nadie apostaba por ellas al principio han logrado estar arriba. Compite ante cualquier rival y será un rival muy peligroso".

Un club con altas cotas

En Poio, Saeta está acostumbrada a las exigencias de un público y un club "que se involucran de forma plena con el equipo. La mitad de la plantilla somos profesionales y la gente tiene todo el derecho a exigirnos como tal. Empezamos la liga muy bien pero después llegaron las derrotas casi seguidas de Roldán, Burela, Esplugues y Futsi, y parecía todo negativo. Pero hemos vuelto a recuperar las buenas sensaciones y los buenos resultados. Llegamos al parón empatadas con las cuartas y todo se ve diferente".

Dani Díaz tomó el relevo de Marcio Santos en el banquillo de A Seca "con la idea de que el equipo diese un paso más, y en ello estamos, terminando de adaptarnos y buscando la sintonía que nos lleve a crecer juntos, y es lo que hacemos".

El aciago mes de noviembre provocó que el Poio se descolgara de la cabeza antes de lo deseado pero Iria Saeta no duda que "si mantenemos el nivel del tramo final de 2018 podemos hacer algo bonito. No acceder a la semifinal de la Copa Xunta fue un palo después de los títulos de los dos últimos años pero los objetivos ahora son estar a un nivel similar al de los de arriba para así asegurarnos la Copa de España cuanto antes porque la pasada edición nos metimos en el último partido y no nos dio tiempo a preparar nada. ¿Para cuándo luchar por la liga? El club se está moviendo muy bien y seguro que si el equipo progresa como últimamente muy pronto podremos aspirar a objetivos ambiciosos y muy grandes". Palabra de Iria Saeta.

"Veo al Cidade muy bien, luchará por el ascenso a Primera"

Iria Saeta no puede dejar de mirar al equipo en el que creció como deportista, el Cidade de As Burgas, Descendido el curso pasado, el equipo blanquiverde se mueve con los mejores. "Veo al Cidade muy bien, sigue siendo tan competitivo como siempre. Tantos años en Primera valen de algo ahora en Segunda, y esa experiencia también da puntos. Con la dinámica que lleva seguro que luchará por el ascenso. Después, necesitará una pizca de suerte y ojalá la próxima temporada pueda disfrutar de un Poio-Cidade".