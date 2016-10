Los equipos hacen caja con las subvenciones

El Consello Municipal de Deportes de Ourense acaba de hacer públicas las subvenciones a clubes deportivos para la temporada 2016-2017. En esta ocasión ha destinado 605.000 euros entre 82 entidades de una treintena de modalidades deportivas, ayudas que llegarán a 13.118 deportistas de los equipos de la ciudad y su ámbito de influencia.



“Coas axudas deste ano poderemos chegar a máis equipos ca en anos anteriores, o que vai permitir tamén que sexan máis as persoas que se beneficien delas, e que fagan deporte na cidade co apoio do Consello Municipal”, asegura el concejal de Deportes, Mario Guede.



La entidad que recibe la mayor cuantía es el Pabellón Club de Fútbol, que percibirá 38.554 euros. También de fútbol y club Pabellón, el Promesas, percibe 7.523 euros.



A continuación, el Ourense C.F., club polideportivo que en esta ocasión tendrá como ayuda 38.131 euros.



La gimnasia, a continuación. Al Ximnasia Pavillón le corresponde en esta concurrencia competitiva 35.670 euros, mientras que el Ximnasia Escola Pavillón percibirá 13.548 euros.



El Balonmán Pabellón (23.616 euros), el Natación Pabellón (22.134) y la Agrupación deportiva Bosco (20.988), son otros de los clubes que más ayuda perciben.



Las ayudas dan apoyo a los gastos de participación y organización de competiciones federadas. En esta convocatoria de concurrencia competitiva se añade como novedad a efectos de valoración la promoción del deporte entre personas en riesgo de exclusión social.



Sin concesión



Se han quedado sin subvención esta temporada el Club Deportivo Santo Cristo de hockey, así como el Club de Loita Atila.

Los datos

- Pabellón Club Fútbol...... 38.554 euros

- Ourense Club de Fútbol.... 38.131

- Club Ximnasia Pavillón... 35.670

- Club Balonmán Pabellón... 23.616

- Club Natación Pabellón.... 22.134

- Agrupación Dep. Bosco... 20.988

- Club Ourense Atletismo... 20.453

- Club Voleibol S. Martiño... 19.000

- Sincronizada Ourense....... 19.557

- Burgas Fútbol Sala........... 15.428

- Club Carmelitas Vedruna... 15.000

- S.D. Arrabaldo Fútbol........ 14.561

- Campus Ourense Rugby..... 14.490

- C.D. Velle Fútbol................. 14.013

- Club Hockey Barrocás....... 13.738

- Ximnasia Escola Pavillón... 13.548

- C.D. Santa Teresita............ 11.995

- Club Voleibol Ourense......... 11.060

- C.D. Athlos Bádminton..... 10.281

- Escola Ximnasia Burgas... 10.000

- Escola Deportiva Ourense... 9.634

- UD Ourense Fútbol............. 9.543

- Club Burgas Voleibol......... 9.500

- Club Ourense Volei Praia... 9.000

- C.D. Xadrez Ourense.......... 8.990

- Escolas Dep. Artai Wushu... 8.899

- Club Baloncesto Femenino.. 8.674

- Club de Tiro Eiroás.............. 7.661

- Pabellón Promesas Fútbol... 7.523

- Dinamic Center Wushu....... 7.280

- Sala Ourense Fútbol Sala... 7.203

- Blanco Amor Baloncesto... 6.836

- Asoc. Basket Ourense...... 6.500

- Club Hockey Albor.............. 6.210

- Club Dep. La Purísima....... 6.000

- Escuela Our. Piragüismo.... 5.670

- Campus Balonmán............ 5.000

- Salvamento Acuático Our... 5.000

- C.D. Couto Taekwondo....... 5.000

- Halterofilia Pabellón.......... 4.549

- Aeromodelismo Ourense.... 4.256

- Club Atletas Vet. Pabellón... 3.705

- Club Ciclista Dúas Rodas... 3.500

- Club Burgas Atletismo....... 3.662

- Club Waterpolo Pabellón.... 3.366

- Club Hockey Cid. Ourense... 3.074

- C.D. Seixalbo Fútbol.......... 3.000

- C.D. P21 Pádel Club............. 2.966

- Wushu Kungfu Ourense..... 2.831

- C.D. Ourense Tiro Olímpico... 2.679

- C.D. Aurum Atletismo........ 2.647

- Rugby Ourense Keltia........ 2.534

- Independiente Bádminton.. 2.500

- Running Trail Montañismo... 2.452

- C.D. Ourela Patinaxe.......... 2.396

- Cid. Ourense Fútbol Sala... 2.366

- Gimnástico Cudeiro Hockey.. 2.291

- Mestre Vide Fútbol Sala....... 2.211

- C.D. Palmés Fútbol.............. 2.105

- Club Olimpo's Boxeo........... 2.000

- Club Ourense Fútbol Sala... 1.964

- Hockey Santiago Apóstol... 1.763

- Carballeira Club de Fútbol...... 1.761

- A.D. Covadonga Fútbol......... 1.580

- C.D. Arranxar........................ 1.522

- Club Patinatour Patinaxe..... 1.444

- Club Alpino Ourensán......... 1.200

- A.D. Ourense Hockey Club... 1.186

- Cipri Gomes Kick Boxing....... 1.151

- Esprintes Our. Atletismo..... 1.126

- Triourense Triatlón............. 1.044

- Club de Billar Ourense.......... 884

- Club Hockey A Ponte............ 852

- Imprenta Baloncesto.............. 828

- San Mamed Tenis Mesa........ 807

- Esc. Kick Boxing Cipri Gomes... 797

- Burgas Hockey Club.............. 788

- Os Escornaboys Fútbol Sala... 602

- Depordima Baloncesto.......... 600

- Black Kick Competición......... 547

- Hermanos Cruz Fútbol Sala... 437

- Ateneo Ourense Xadrez....... 384