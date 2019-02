Modesto García, sobre el futuro en la UD Ourense: "Es una cuestión de supervivencia"

Pasan los días y la situación no cambia. Mañana, a las 23:59 horas, se cierra el segundo plazo para que aparezca alguien interesado en dar un paso al frente y coger las riendas de la UD Ourense. Aunque de momento nadie ni siquiera lo ha intentado.

Es una situación que puede llamar la atención dado que se trata de un club sin ningún tipo de problema económico y que, deportivamente, está cerca de cerrar una histórica clasificación para jugar la promoción de ascenso a Segunda División B. Y ni por esas.

La junta directiva que estuvo al frente desde la fundación del club, (es la quinta temporada), se mantiene al frente, pero como junta gestora. Tras la finalización del segundo plazo, habrá una nueva Asamblea Extraordinaria el próximo 7 de marzo. Ese día sí que habrá que tomar decisiones importantes para el futuro del club. Modesto García lo tiene muy claro. "Nuestra idea es que si no aparece nadie tendremos que plantearle a la Asamblea la modificación de los estatutos. Espero que la gente lo entienda, somos un club popular pero ya es una cuestión de supervivencia".

Y aún que es complicado, intenta buscarle una explicación a que nadie ni siquiera pregunte por la situación actual del equipo. "Puedo entender que tal y como está estructurado el club hay que echarle narices para cogerlo, ya que el listón está muy alto y ahora mismo el nivel de exigencia es muy grande. Pero por otra parte no dejo de pensar que si no es ahora, no va ser nunca".

Por si alguien pensaba que en el caso de que no aparezca nadie, podría volver la directiva saliente, Modesto García lo vuelve a dejar claro. "Ya lo dijimos en su día y lo mantenemos. Nosotros no vamos a seguir, que la gente lo tenga claro, por que no vamos eternizarnos. Llegamos al final del camino y es el momento de un cambio". Y aunque no quiere ni pensarlo, por su cabeza pasa la idea de una posible desaparición. "Es una posibilidad más, aunque siendo realista espero que no suceda y no quiero ni contemplarlo".

Manda un mensaje claro a los socios para "que sean conscientes de que la situación es delicada y que ellos van a tener la decisión. Es cierto que ahora mismo el club ha crecido mucho y es un paso muy grande el que tienen que dar, pero que después de dos plazos para presentarse nadie preguntara nada ni siquiera para mirar las cuentas o interesarse para saber cómo están las cosas es un poco decepcionante. Ahora este es el principal problema que tenemos".

Y mientras, el equipo sigue ganando y tiene la promoción muy cerca. "Sería la leche poder jugarla, pero también es cierto que ahora mismo el club no está preparado para crecer más, por eso abrimos las puertas para poder seguir mejorando".