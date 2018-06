El estadio de fútbol de Viana tendrá el césped y el riego nuevos

El campo de fútbol de As Carrelas, en Viana do Bolo, contará en breve con césped y sistema de riego automático nuevos. Lo anunció el alcalde, Secundino Fernández Fernández, quien cuantificó en 23.600 euros el presupuesto de la obra que el Concello adjudicará en breve.

"É un acondicionamiento moi necesario e consistirá fundamentalmente na substitución do céspede e na colocación dun sistema de rego automático", explicó el regidor.

La mejora contemplará el levantamiento del césped del terreno de juego y la colocación de un nuevo sistema de riego automático, pero enterrado. Estas medidas resolverán los problemas de conservación que planteaba el campo. "Con este novo sistema conseguirase un rego automatizado de todo o terreo de xogo e, de paso, necesitarase moito menos tempo de traballo para realizar esta operación".

Finalmente, sobre el terreno se esparcirá una capa de arena y se sembrará un césped nuevo, todo ello con miras a que esté en condiciones para el mes de septiembre, coincidiendo con el comienzo del campeonato 2018-2019.

La ejecución de este proyecto se suma a las mejoras de los vestuarios, que fueron dotados con calefacción, duchas y sistema de agua caliente. El alcalde explicó que la mejora fue abordada con la directiva del CD Viana, que mostró su respaldo al a iniciativa.n