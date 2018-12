A Estrada, difícil plaza para un Barbadás plagado de bajas

"Polo potencial do rival e polas dimensións do campo, xa que non se nos están dando ben os campos grandes porque nos costa a presión, este partido ante o Estradense (17:00 horas) tal vez supoña a saída máis difícil da tempada", reconoce Juanjo Vilachá. El entrenador del Barbadás.

Al potencial de un equipo que marcha tercero con cuatro puntos más que los de Os Carrís, se le unen las múltiples bajas. Marcelo, Edu, Aitor, Toño, Rober y Aarón son baja segura, mientras que Saúl, que sí viaja, está tocado. Así, Vilachá se ha visto obligado a completar la convocatoria con los juveniles Iago, Pablo Soto y Artai.

A pesar de los contratiempos, Vilachá remarca que "sabemos o que debemos facer e as sensacións son boas porque esta semana os adestramentos foron eficientes e con intensidade. temos que entrar no partido moi concienciados. De gañar estaríamos de novo moi preto da cabeza, aínda que a estas alturas da tempada eso non me preocupa tanto. Preocúpanme as baixas".

Municipal A Estrada, 17,00.