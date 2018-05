La felicidad se instala en O Couto

El plató de +Deporte de Telemiño tuvo como invitados a Modesto García y Pato Guillén, presidente y capitán de la UD Ourense, respectivamente.

El máximo dirigente unionista está feliz después de que su equipo haya conseguido el ascenso: "Cuando se logra el objetivo en el último partido y con el ambiente que había en Atios, la verdad es que se celebra mucho. Estoy muy contento no sólo por los aficionados, sino también por los jugadores, tanto los que juegan habitualmente como los que no. Además, conseguimos subir tras empatar un partido que a mí me pareció de otra categoría, el ritmo y la intensidad parecía incluso de Segunda B".

En cuanto al futuro, el presidente rojillo espera que "tras el cuarto ascenso consecutivo las instituciones se den cuenta de lo que quiere la gente. Sin echar las campanas al vuelto, yo garantizo que si pasáramos de un 13 por ciento de subvenciones (en relación al presupuesto) a un 30 por ciento, para el año se hace un equipo con el objetivo de estar arriba y de poder jugar la promoción de ascenso, y tampoco haría falta hacer locuras presupuestarias, que nunca ha sido nuestro estilo".

Asimismo, García tiene claro que el entrenador ideal para la UD Ourense es Fernando Currás. "Es un hombre de club, que conoce a la perfección la cantera, además representa los valores del ourensanismo. Tenemos plena confianza en él y queremos que continúe como entrenador la próxima temporada".

El "Zamora" de Preferente

Una de las piezas claves del ascenso ha sido Pato Guillén, el meta uruguayo ha terminado la liga como el portero menos goleado de la categoría, recibiendo tan sólo un gol en los últimos 12 partidos. "Hemos realizado un final de liga muy bueno, y la verdad es que es una pena haber encajado un gol ante el Sanxenxo, porque era un récord muy bonito. Pero es mejor que me lo metieran en ese partido que contra el Atios. Lo importante fue que los encuentros en los que no encajamos nos sirvieron para sumar los puntos suficientes para conseguir el ascenso".

En el partido contra el Atios hubo una jugada clave que Pato no olvida: "Cuando ví que el delantero venía sólo hacia mí, intenté estar tranquilo y aguantar hasta el final. La idea era esperar para que él tuviera que pensar y frenarse en la carrera. Por suerte, no hizo la vaselina de la mejor manera y le dio tiempo a Pablo a rectificar y quitar el balón en la línea de gol".

Además, el meta uruguayo destaca el apoyo de la afición en O Carballo. "Tenemos la gran ventaja de juguemos donde juguemos parece que lo hacemos en casa, la gente nos ha acompañado durante toda la temporada y el domingo no fue la excepción".