Femisport, rival para mantener la buena dinámica del Envialia

Asentar el puesto de Copa de España. Este es el objetivo del Ourense Envialia, que este sábado desde las 16:00 horas rinde visita al Femisport Palau catalán. A priori, es un buen rival para mantener la dinámica: en 20 jornadas todavía no sabe lo que es ganar y solo ha sumado un punto (sorprendente empate a dos en la cancha de A Seca ante el Poio).

Pero el técnico ourensano Gonzalo Iglesias "Morenín" no quiere sorpresas: "Como no compitamos al máximo nivel no ganaremos, esto debe quedarnos muy claro. Al final, tienes que respetar a todos los rivales, pero además ellas son las que juegan en casa y a medida que pasan las jornadas jugarán con menos presión a pesar de su situación en la clasificación. Están a cuatro partidos de la salvación y solo quedan 10 en juego, la permanencia la tienen muy difícil, por lo que se soltarán".

Morenín reconoce que para este partido "debemos seguir siendo intensas en defensa, algo que nos está dando un buen resultado, y después tratar de generar en ataque, si lo hacemos materializaremos".

Y añade: "Su defensa zonal es muy similar a la de Esplugues, por lo que ya sabemos lo que hay que hacer, atacar su defensa como hicimos la pasada jornada". Pero el técnico insiste en que "puede ser un partido trampa como no estemos al cien por cien".

La plantilla del Envialia está al completo. Un golpe en el dedo que se llevó la portera María de Val fue el único pero leve contratiempo.

Sabadell Nord, 16:00 horas.