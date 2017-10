Fernando Currás: "Nos autoexigimos demasiado"

El pasado mayo, Fernando Currás (Ourense, 1977), hasta entonces coordinador de la base, se convertía en el entrenador de la UD Ourense. "Soy socio fundador del club y desde el inicio he estado muy pendiente de su evolución, por lo que me hace especial ilusión poder ser su técnico", explica Currás.

El entrenador ourensano jugó en dos etapas en CD Ourense, además militó en el Getafe, Gandía, Alcorcón, Jaén y Melilla, donde también comenzó su andadura en los banquillos.

Aunque esta temporada el conjunto unionista debuta en la categoría, por presupuesto y por afición, debe de estar en los puestos altos de la tabla clasificatoria. Después de ocho jornadas está instalado en la cuarta posición. "A pesar de la derrota en la primera jornada, el equipo cada vez está más enchufado, se ha evolucionado mucho desde el inicio de la temporada. Asimismo, considero que aún hay margen de mejora, seguramente seguiremos creciendo hasta el final de la campaña", indica el técnico.

Uno de los aspectos que debe mejorar la UD Ourense es la discontinuidad en el juego. "Debemos de corregir las lagunas que tenemos que en los partidos, intercalamos fases de juego muy buenas con etapas más flojas, y eso nos está penalizando mucho. Nuestros rivales con muy poco nos generan ocasiones de gol", asegura el entrenador ourensano.

En cuanto al objetivo del equipo, Currás sostiene que "la idea sigue siendo la misma que al principio de temporada: luchar por estar en los puestos de ascenso. Por ahora estoy contento con la dinámica que llevamos, aunque creo que, por juego, deberíamos de llevar más puntos."

Después de casi tres meses de competición, el preparador unionista ha empleado a toda la plantilla: "Cada vez me cuesta más no sólo hacer la alineación, sino también la convocatoria, los jugadores están muy metidos, todos trabajan duro para poder estar en el once. Este nivel de competencia interna nos hace cada vez mejores. También quiero destacar los minutos de calidad que ofrecen los jugadores que salen desde el banquillo

En los partidos que disputa la UD Ourense, sobre todo en O Couto, se puede observar que los jugadores salen con demasiada ansiedad, algo que no pasa desapercibido para el entrenador natural de Esgos."Tenemos un nivel de autoexigencia muy alto, y eso a veces no nos beneficia. Debemos de aprender a gestionar las emociones y la ansiedad, aunque somos conscientes de que ser el equipo más representativo de la ciudad ,en cuanto a aficionados, conlleva una gran responsabilidad".

Desde el inicio de la temporada, Currás ha ido modificando su esquema táctico, empezó con un 4-2-3-1 y últimamente apuesta por un 4-3-3 flexible, con gran libertad de movimiento para los delanteros: "Independientemente del sistema que usemos, lo importante es que los jugadores estén cómodos, los protagonistas son los futbolistas, no el entrenador".

Plantilla casi 100% ourensana

A excepción de Pato Guillén y Rubén Durán, que llevan varios años afincados en la capital de As Burgas, el resto del equipo es ourensano. "La filosofía del club es apostar por gente de nuestra provincia. Actualmente, tenemos jugadores procedentes de Celanova, Verín, Luitra , Carballiño... Gracias a ello podemos ir acercando el sentimiento ourensanista a todas esas poblaciones", añade el entrenador rojillo.