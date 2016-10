Fitness para todos los públicos

Más de 250 personas acudieron a la llamada de La Región y +Deporte y participaron en el 'Especial Fitness' que se desarrolló en el Pazo dos Deportes Paco Paz de Ourense. No había excusa para no acudir pues la oferta era más que interesante, con media docena de modalidades en un evento de más de cuatro horas de duración.



El spining fue una de las clases estrella. Toño Rivas, que ayer 'actuó' como invitado especial, demostró que sigue teniendo un enorme tirón. Y como 'de tal palo tal astilla', su hija Natalia, perteneciente a AQA Ourense, fue la encargada de dirigir una clase de 40 minutos de duración que no dejó indiferente a nadie.



Como en todas las actividades de La Región y +Deporte con el fitness, los 'Gago' son los encargados de desperezar a todo el mundo. En esta ocasión, cita para el taichi con abanicos, una clase de media hora de duración que impartieron José y Ezequiel Gago.



Para continuar la marcha, tiempo para la clase de body combat que se encargó de impartir Thais López, de Be One Fitness&Sport. Otros 40 minutos de actividad.



¿Qué es de un fin de semana sin música y baile? Ana Fernández y Fernando Alonso, de Mouxion, sacaron adelante la clase de bailes latinos. Y para continuar con la marcha, tiempo de zumba con una 'clásica' en las actividades que organiza La Región, Bea Feijóo, del Paco Paz-Deputación de Ourense, que durante 45 minutos hizo que todo el mundo se moviera al ritmo que ella impuso. Los más jóvenes se lo pasaron en grande con Feijóo, incluso con protagonismo en el escenario.



El tridente formado por Diego Seara, Paco Fermejo y Rubén Cid se subió al escenario para sacara delante con maestría la clase de tono bike,la que puso el colofón a la animada actividad en la matinal dominical en el Pazo. Los monitores locales impartieron en su clase las actividades de 'trx', 'bosu' y 'step', cincuenta minutos para que todo el mundo se llevara la mejor de las sensaciones para casa.



El fin de fiesta llegó a las 13:50 horas. La Región y +Deporte regalaron una camiseta deportiva cada uno de los inscritos. El personal del Pazo Paco Paz se encargó de atender el servicio de ludoteca, para que los participantes con 'pequeños' no tuvieran que preocuparse de nada. A mayores, personal del Centro de Fisioterapia Nerea Piñeiro estuvo a disposición de los asistentes y no faltó el avituallamiento, con bebida y fruta para que nadie pusiera la excusa de la falta de fuerzas para disfrutar de una actividad que volvió a ser un éxito.