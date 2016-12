El Ribeiro vence a la UD Ourense, que cede el liderato

Desde ayer, y bautizado por un aficionado local, la 'furia amarilla' volvió al campo Do Souto para imponerse por 2-1 a la UD Ourense que sufrió su segunda derrota de la temporada y cedió el liderato.



El Ribeiro salió como una tromba y pudo ponerse por delante en una endiablada acción de Roberto que, tras desairar a su marcador, sacó un potente disparo que milagrosamente el portero Lucas Sierra desvió sobre el larguero.



Sin embargo, en el único descuido local, Unai no dudó dentro del área para colocar el 0-1. La UD Ourense se vio respaldada con la ventaja y nuevamente Unai pudo ampliar la diferencia, pero Bruno, muy expeditivo, salvó sobre la raya.



El Ribeiro aceitó su engranaje, Jhonny comenzó a liarla y un envenenado tiro suyo lo desvió Lucas Sierra a córner. Solo un minuto después, con una exquisita definición dentro del área, Peli establecía con la espuela el 1-1.



En el segundo tiempo el medio campo casi fue una zona de transición y en la vorágine del juego el Ribeiro supo hacer una mejor lectura para atacarle a una UD Ourense que terminó cayendo presa de la impotencia. Jhonny tuvo una nueva opción que desbarató Lucas Sierra que más tarde desvió una ajustada falta de Roberto.



La furia amarilla no bajó el pistón y como premio a su insistencia logró el gol del triunfo. Tras varios despejes en el área Yago encontró el hueco justo para el 2-1 final.